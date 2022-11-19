«عزيزي» تعرض عدداً من مشاريعها في «سيتي سكيب 2022»

المصدر: (دبي- البيان)

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تشارك عزيزي، المطور الخاص في الإمارات، في «سيتي سكيب 2022»، حيث تعرض محفظتها الواسعة من المشاريع المكتملة والمتوقع إنجازها قريباً، والعديد من العقارات السكنية والتجارية على الخريطة في أكثر المواقع جاذبية بدبي. وستقام نسخة هذا العام من «سيتي سكيب غلوبال»، المعرض العقاري العالمي المتميز خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر في قاعة زعبيل 6 - مركز دبي التجاري العالمي، وذلك من 10 صباحاً حتى 7 مساءً،.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: نتطلع إلى معرض سيتي سكيب كل عام باعتباره فرصة مهمة لعرض محفظتنا وفرصنا الاستثمارية، إلى جانب إطلاع زوار سوق العقارات المزدهر في الإمارات عليها، لاسيما أن الدولة أصبحت مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسياحة والابتكار. ويمثل سيتي سكيب مصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكن من ترسيخ مكانته كمنصة مؤثرة على نطاق واسع، لأنه يوفر للمستثمرين المحليين والدوليين رؤى عميقة حول قطاع العقارات في الإمارات، والأسس المتميزة لاقتصادها الكلي، وقدراتها التنافسية العالية مقارنة بالأسواق الأخرى.

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