«هايدريك أند ستراغلز»: تفضيل للأعضاء الجدد بمجالس الشركات بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أظهرت تعيينات مجالس إدارة أكبر 40 شركة مدرجة في الإمارات، تفضيلاً لأعضاء مجالس الإدارة لأول مرة، وذلك وفقاً لتقرير «مراقبة مجالس الإدارة في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022»، والذي أعدته شركة «هايدريك أند ستراغلز»، المزود للاستشارات القيادية وبناء ثقافة الشركات وخدمات الأبحاث التنفيذية.

وشارك في التقرير 54 مديراً جديداً موزعين عبر مختلف مجالس الإدارة لأبرز الشركات المدرجة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأظهر التقرير أن من بين التعيينات الجديدة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، تم شغل 61 % من هذه المقاعد من قبل أعضاء مجلس إدارة لأول مرة في حياتهم بدلاً من أصحاب الخبرة السابقة في مجالس الإدارة، بزيادة كبيرة عن 38 % في العام السابق. وهو رقم أعلى بكثير بالمقارنة مع أوروبا والولايات المتحدة بنسبة 43 % لكلٍ منهما.

واشار التقرير أيضاً إلى أن 6 % من أعضاء مجالس الإدارة المعينين لأول مرة يملكون خبرة واسعة في الاستدامة.

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