«شارلوت تلبوري» تنظم عرضاً بطائرات من دون طيار في نخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

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نظمت شارلوت تلبوري بيوتي عرضاً مبهراً في نخلة جميرا، للاحتفال بمجموعة موسم العطلات 2022 لتكون بذلك أول علامة تجارية للعناية بالجمال تنظم مثل هذا العرض. وتابع الضيوف من استوديو تلبوري في أورا، دبي، عرضاً خلاّباً للألعاب النارية باللونين الزهري والذهبي، مع عد تنازلي لمدة أربع دقائق مع طائرات من دون طيار أضاء سماء هلال النخلة مع رسم توضيحي للمنتج رقم واحد والأعلى في المبيعات من شارلوت تلبوري بيوتي، مرطِّب البشرة MAGIC CREAM.

وعادت مجموعة شارلوت تيلبوري لموسم العطلات وحملتها إلى إثارة حقبة الديسكو في السبعينيات، مع حملة إعلانية ضمت عدداً من العارضات المميّزات للعلامة التجارية من بينهنّ كايت موس، ليلي جايمس، جوردان دان وتويغي. وتم تحويل أورا سكاي بول إلى استوديو تلبوري، حيث استمتع الضيوف بحلبة تزلج على العجلات بالتعاون مع رول دي إكس بي بالإضافة إلى ألعاب آركيد. واستمتع الضيوف بالمناظر البانورامية لنخلة جميرا والمارينا وبرج العرب. واستقطب الحدث عددا من كبار الشخصيات والمشاهير والشخصيات المؤثرة العالميين ومن الشرق الأوسط.

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