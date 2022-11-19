«ديلويت» تستشرف فرص الشركات العائلية بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استضافت ديلويت، شركة الخدمات المهنية، ندوة في أبوظبي حول التحديات والفرص المستقبلية للشركات العائلية في الإمارات، وذلك بحضور أكثر من 100 رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة من هذه الشركات.

وأشار سكوت والان، مسؤول الشركات الخاصة في ديلويت، إلى أن الندوة التي حملت عنوان «مستقبل الشركات العائلية المزدهر»، وفرت فرصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات التي تستطيع دفع عجلة نمو الشركات العائلية بدولة الإمارات وتأمين استمراريتها لقادم الأجيال.

وتناول الخبراء المتخصصون في الشركات العائلية مجموعة من المواضيع المهمة بالنسبة لهذه الشركات مثل تطور مشهد التشريعات في الإمارات، وهيكل مجالس إدارة الشركات العائلية، وتخطيط التعاقب على تولي إدارة الشركات، واستحداث ضريبة أرباح الشركات، ودور الرقمنة /‏ التحول الرقمي في دفع عجلة النمو، ومخاطر الأمن السيبراني، ومستقبل تدقيق الحسابات، بالإضافة إلى مواصفات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.

وقالت سنثيا كوربي الشريكة المسؤولة عن المراجعة والتأكيد للشركات الخاصة في ديلويت شمال وجنوب أوروبا: «الشركات العائلية في الإمارات تواجه مجموعة متنوعة من التحديات بعضها ذو طبيعة خاصة بالسوق المحلية وبعضها الآخر شائع في كل الأسواق بحكم طبيعتها العالمية.

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