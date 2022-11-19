«موانئ أبوظبي» تستحوذ على «نواتوم» العالمية للخدمات اللوجستية بـ2.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على شركة «نواتوم»، المنصة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة المنتشرة في 26 دولة التي حققت في الأشهر الـ12 الأخيرة إيرادات بلغت 6.91 مليارات درهم، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 555 مليون درهم. وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة تملك 100% من أسهم الشركة (القيمة المؤسسية) 2.5 مليار درهم. وقد سجلت القيمة المؤسسية للأشهر الـ12 الأخيرة بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 4.6 أضعاف. وسيتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال قرض استحواذ جديد.

ومن الآن فصاعداً ستتولى «نواتوم» قيادة القطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث سيتم دمج الأعمال والخدمات اللوجستية المتطورة ضمن عملياتها.

ويعد هذا ثالث استحواذ دولي بارز لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الجاري حيث جاء في أعقاب الاستحواذ على 70% من الحصص في «ترانسمار» و«تي سي آي» المصريتين في سبتمبر، تلاه الاستحواذ خلال شهر نوفمبر الجاري على حصة 80% في شركة جلوبال فيدر شيبينغ «جي إف إس» التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتأسست «نواتوم» في 1963، وتنشط في 3 قطاعات أعمال هي: الخدمات اللوجستية، والخدمات البحرية، والمحطات البحرية، وتتمتع بمكانة رائدة في إسبانيا وتركيا، وبحضور ملموس بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وجنوب شرق آسيا.

وتضم خدمات المحطات البحرية لشركة «نواتوم» 15 محطة للبضائع المدحرجة، والبضائع السائبة الجافة، والبضائع العامة، ومحطات الحاويات في إسبانيا، في حين توفر وحدة الخدمات البحرية للشركة خدمات وكالة الشحن. وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع إتمامها في النصف الأول 2023. وسيبقى الفريق الإداري الحالي لشركة «نواتوم» في موقعه لمدة 3 أعوام لضمان الدمج السلس للشركة تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي.

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