قطاع السياحة في الدولة يدخل فترة الذروة

المصدر: أبوظبي – وام

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دخل القطاع السياحي في الإمارات فترة الذروة في ظل تزايد قياسي في أعداد السياح وازدحام في جدول الفعاليات والأحداث. ويواصل القطاع تعزيز نموه التصاعدي، معززاً جاذبية الدولة ومكانتها في قائمة أفضل الوجهات العالمية. وأفرز المشهد السياحي في الإمارات خلال أسبوع قائمة من القرارات والأحداث والفعاليات السياحة. وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، انطلقت أمس فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي بعد استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم. فيما تواصل القرية العالمية في دبي استقطاب الزوار كأحد أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة. وكانت حكومة الإمارات أطلقت «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي تضم 25 مبادرة تهدف إلى جذب استثمارات سياحية في الدولة بقيمة 100 مليار درهم والوصول لـ 40 مليون نزيل فندقي في 2031. وتستهدف الاستراتيجية، رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وتتضمن 4 توجهات رئيسية تشمل: تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وزيادة الاستثمارات السياحية، وبناء القدرات، وتطوير المنتجات السياحية المتخصصة.

المركز الأول

وحلت الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية .

وتشغل شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة نحو 1.39 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع، الذي بدأ 14 نوفمبر، مقابل 1.46 مليون مقعد في الأسبوع المقابل 2019 أي قبل جائحة كورونا. وبحسب البيانات، استعاد قطاع الطيران في الإمارات نحو 95.3 % من السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الذي بدأ 14 نوفمبر، مقارنة مع الفترة نفسها قبل «كوفيد 19». وأعلنت الاتحاد للطيران أنها تتطلع إلى استقبال أكثر من 1.5 مليون مسافر في مطار أبوظبي لقضاء عطلة الشتاء وحضور العديد من الفعاليات المتميزة في الإمارة .

من جانبها، أطلقت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» الهوية المرئية الجديدة لـ«سد الرفيصة» أحد أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية للشارقة في خطوة تهدف لترسيخ مكانة الوجهة ودعم الحراك السياحي فيها

أصحاب الهمم

وشهدت دبي القمة العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم حيث أكد المشاركون ضرورة تضافر الجهود لخدمة أصحاب الهمم والاستفادة من مشاركتهم في القطاع السياحي مع بلوغ عددهم حول العالم نحو مليار نسمة وسط توقعات بتضاعف هذا العدد بحلول 2050 ما يوفر فرصاً لا حصر لها بالقطاع السياحي.

وتستضيف دبي فعاليات «مهرجان الفيفا للمشجعين» خلال كأس العالم لكرة القدم في وجهات ومناطق متعددة تم تخصيصها لآلاف المشجعين عشاق اللعبة للاستمتاع من دبي بمشاهدة المباريات على الهواء مباشرة. ووقعت دبي باركس آند ريزورتس، ونادي ريال مدريد لكرة القدم، شراكة حصرية طويلة الأمد لسنوات عدة، لافتتاح أول تجربة ترفيهية للنادي في العالم.

أحداث وفعاليات

وشهد الأسبوع أحداث وفعاليات متنوعة استقطبت المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة، مثل معرض فن أبوظبي في منارة السعديات، ومعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي ومؤتمر الإمارات العالمي العاشر لجراحة العظام في أبوظبي و«مهرجان العين للكتاب 2022»، و«معرض الشارقة الدولي للكتاب».

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