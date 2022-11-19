«أمازون»: الدعم الحكومي عزز ازدهار التجارة الإلكترونية في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الدعم الحكومي في الإمارات ساهم في ازدهار التجارة الإلكترونية، مشيراً في هذا الصدد إلى البيانات الصادرة عن غرفة تجارة دبي، والتي توقعت فيها أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 9.2 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وقال في تصريحات لـ «البيان»: نواصل التزامنا تجاه عملائنا في الدولة من خلال تزويدهم بأفضل تجارب التسوق عبر الإنترنت، مشيرا إلى أنه على صعيد العمليات في قطاع التجارة الإلكترونية واللوجستيات، فإن أحد الاتجاهات التي لمسناها على مدار العامين الماضيين هي الحاجة إلى السرعة، حيث أصبح التوصيل السريع عاملاً رئيسياً في تحقيق رضا العملاء، ووفقاً للاستطلاع العالمي لآراء المستهلكين الذي أجرته شركة «بي دبليو سي»، تُعَد خدمة التوصيل السريع والموثوق ثاني أهم عامل لقرارات الشراء بعد السعر. وتابع: يوجد اتجاه آخر نشهده وهو الحاجة إلى المرونة، إذ يتوقع العملاء بالإمارات المزيد من خيارات التوصيل وتجارب القنوات المتعددة. وقمنا هذا العام بزيادة سعة المستودعات لدينا بأكثر من 50% في الإمارات، الأمر الذي أتاح لنا تخزين ملايين المنتجات الإضافية للعملاء وشركائنا من البائعين، وتمكيننا من توسيع نطاق عملياتنا في فترات الذروة مثل تخفيضات «الجمعة البيضاء» المقبلة.

وتابع: اليوم، تضم شبكة عمليات «أمازون» في جميع أرجاء المنطقة أكثر من 13 مستودعاً، و720 منشأة كمستودع خارجي، و65 من محطات التوصيل التابعة لأمازون والتابعة لأطراف ثالثة في جميع أنحاء الإمارات والسعودية ومصر.

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