«أوتوميكانيكا دبي» ينطلق 22 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات أوتوميكانيكا دبي؛ أكبر معرض تجاري دولي متخصص بخدمات ما بعد البيع للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، 22 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، وتتواصل الفعاليات لمدة 3 أيام. ويمثل المعرض بوابة تجارية مركزية للأسواق التي يصعب الوصول إليها، حيث يربط بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

فعاليات

وتتضمن الفعاليات ندوة بعنوان «دور المنتدى العالمي لتنسيق لوائح المركبات الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في النشر الآمن للمركبات الكهربائية حول العالم»، والتي يقدمها إدواردو جيانوتي، من إدارة التنقل المستدام التابعة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا - قسم لوائح المركبات وابتكارات النقل؛ وندوة «دور التقنيات الرقمية في بناء عالم التنقل الجديد»، ويقدمها آصف خان، الاستشاري في المجال الصناعي - القطاعات المستقلة في شركة ساب؛ في حين يستعد سمير باراب، الاستشاري الاستراتيجي في مجالي التنقل والنقل لدى شركة أرانكا، لتسليط الضوء على التوجه المتنامي في قطاع خدمات ما بعد البيع نحو إعادة تصنيع مكونات المركبات.وتسهم التكنولوجيا الحديثة بإحداث تغييرات متسارعة في سوق المركبات التجارية في دولة الإمارات. وتشير توقعات المحللين في القطاع إلى أن النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيكون مدفوعاً بالطلب الكبير على الشاحنات عالية الأداء، لدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والإنشاءات وإدارة النفايات والنقل لمسافات طويلة.

وأشارت دراسة جديدة أصدرتها شركة غلاسكو للأبحاث والاستشارات لصالح معرض أوتوميكانيكا دبي إلى أن هذا النمو سيتماشى مع أهداف الدولة المتعلقة بالتسويق التجاري والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية. كما تشكل المساعي الرامية لتوسيع نطاق الاستدامة، وسلاسل التوريد، والمتطلبات التنظيمية الجديدة بعض العوامل التي تسهم في دعم هذا النمو.

نظرة متفائلة

وقدمت الدراسة نظرة متفائلة تجاه مستقبل سوق المركبات التجارية في الإمارات على المدى القصير، حيث تسعى الدولة لتنويع اقتصادها وزيادة الاستثمارات في مجالات الإنشاءات، والأغذية والمشروبات، والتصنيع، وتجارة التجزئة، والنقل. وستكون التكنولوجيا المحرك الرئيسي للنمو مع تأثيرات غير مباشرة على قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات. وستشكل هذه التأثيرات أحد محاور التركيز الأساسية خلال المعرض الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت.

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