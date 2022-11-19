«أسبوع أبوظبي» يبحث الأجندة الدولية للاستدامة المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، النسخة الأولى من «قمة الجهات التنظيمية» حضورياً. وجمعت القمة جهات تنظيمية من منطقة الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وناقش المجتمعون في الجلسة الختامية عنوانين رئيسيين خلال أسبوع أبوظبي المالي، وهما: «الأجندة الدولية للاستدامة المالية» و«تنظيم الأصول الرقمية».

وهدفت القمة إلى تعزيز مستوى الشراكة والتعاون بخصوص تنظيم الخدمات المالية مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي، حيث يساهم التعاون على المستوى العالمي في دعم اتساق المعايير الدولية ولمعالجة الثغرات التنظيمية لدى الجهات القضائية في الأسواق المالية، التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالأسواق المالية والمستثمرين.

رقمنة

وركزت الجلسة الأولى من «قمة الجهات التنظيمية» بشكل خاص على التقنيات الجديدة والرقمنة وأهمية تحفيز التعاون والشراكات، حيث تلعب الأصول الرقمية الصاعدة ومختلف حالات استخدامها من مدفوعات أو استثمارات دوراً يمكن أن ينتج عنها كفاءات وقيمة كبيرة، إلا أن صعودها على الساحة الاقتصادية قد صاحبه تحديات ومخاطر جديدة تواجهها الجهات التنظيمية.

وناقشت الجلسة الثانية موضوع التمويل المستدام بالتزامن مع انعقاد قمة ومؤتمر كوب 27. وأظهرت حوارات هذه الجلسة أن لدى جهات تنظيم الخدمات المالية دوراً استراتيجياً لتلعبه من أجل توفير أطر تنظيمية متسق على مستوى العالم، خصوصاً فيما يخص عمليات الإفصاح والتصنيف وتسهيل التحول المطلوب لتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول 2050. كما تمت مناقشة قدرة الجهات التنظيمية على دعم القطاع لتحقيق تلك الأهداف المستقبلية، وفي الوقت ذاته تبني مسارات مختلف لتحقيق التحول المطلوب، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مختلف الاقتصادات.

شراكات

من ناحية أخرى، أعلن سوق أبوظبي العالمي إبرام شراكات مع مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك «ويو» لتسهيل تبادل المعارف حول أحدث التطورات في القطاع المصرفي ودعم نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتمكنيها من الوصول إلى خدمات مالية رئيسية، جاء الإعلان عن هذه الاتفاقيات، خلال الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي المالي». وتركز الشراكتان مع مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني على تلبية احتياجات المؤسسات المالية الرئيسية في أبوظبي من خلال تزويد الشركات المسجلة والمرخصة في سوق أبوظبي العالمي بخدمات مصرفية تفضيلية.

شركات صغيرة

و ستوفر الاتفاقية الموقعة مع بنك «ويو» الذي قدم أول منصة مصرفية رقمية في المنطقة خاضعة لرقابة مصرف الإمارات المركزي، للشركات إمكانية تقديم طلبات سريعة وفرصة مميزة لفتح حساب خال من الأموال مع إتاحة الفرصة للمستفيدين من تجربة مجانية لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى بطاقة خصم مجانية ودفتر شيكات، وبطاقات خصم افتراضية وخدمات فوترة، فضلاً عن أسعار تنافسية لخدمات تحويل الأموال.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: يسعدنا الدخول في شراكة مع هذه المؤسسات المالية الرائدة، والتعاون معاً لتنفيذ مبادرات مهمة من شأنها تمكين مجتمع سوق أبوظبي العالمي من خلال توفير خدمات مصرفية مخصصة لهم. ونتطلع إلى الانعكاسات الإيجابية والمثمرة لهذه الشراكات على النمو طويل الأجل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في دولة الإمارات وخارجها. وتعد هذه الاتفاقية امتداداً لالتزامنا المتواصل بترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للخدمات المالية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصادات حول العالم ومن بينها اقتصاد الإمارات.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: الاتفاقية مع سوق أبوظبي العالمي على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لاستراتيجينا في المصرف التي تستهدف المساهمة عملياً في تنمية القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام. كما تأتي هذه الشراكة لتؤكد على التزامنا بتطوير بيئة أعمال نشطة ودعم ازدهار القطاع المالي، وسيوفر مصرف أبوظبي الإسلامي للكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي تجربة مصرفية سلسة وحلولاً وتجارب مالية مخصصة لهم، عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المخصصة لمساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم.

وقالت منى وليد، رئيس قسم الموارد البشرية ورئيس الشراكات الاستراتيجية لدى بنك «ويو» Wio: من خلال تعاوننا مع سوق أبوظبي العالمي، سنعزز جهودنا لتمكين مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة من الوصول بسهولة إلى الخدمات المالية بما يدعم مسيرة نموهم.

التزام

وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: شراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي، خطوة أخرى نحو الأمام ضمن التزامنا بدعم وتوفير الحلول التمويلية لرواد الأعمال والشركات في الإمارات. وستوفر هذه الشراكة للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي إمكانية الوصول إلى أحدث الحلول والخدمات المصرفية السريعة.

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