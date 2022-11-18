الفطيم للمشروعات التجارية تفتتح صالة عرض جديدة في الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الفطيم للمشروعات التجارية عن افتتاح صالة عرض جديدة على طريق محمد بن مطر بالفجيرة، انسجاماً مع منهجيتها التي تركز على احتياجات الزبائن، وتأكيداً على سعيها المتواصل للارتقاء بجودة حياتهم.

وتعكس صالة العرض الجديدة معايير الهوية المؤسسية التي تعتمدها مجموعة الفطيم، والتي تلتزم بها ضمن مختلف علاماتها التجارية لترسيخ مكانتها عالمياً.

واختارت الشركة موقع الصالة الجديدة لقربه من مناطق النمو الواعدة في الفجيرة وسهولة الوصول إليه.

وذلك بعد العديد من الدراسات المكثفة للوصول إلى فهم كامل لنمو الإمارة. وتُعد الصالة الجديدة أول منشأة تقدم سيارات علامات كرايسلر ودودج وجيب ورام تحت سقف واحد، ما يوفر للزبائن في الفجيرة والمناطق المحيطة مجموعةً كبيرة من السيارات لاختيار ما يناسبهم منها.

وقال أوسكار ريفولي، مدير عام المشروعات التجارية: نلتزم بتوفير سيارات عالية الجودة وفق أفضل المعايير العالمية.

حيث نعتمد منهجية عمل تتمحور حول الزبائن مع توفير أعلى مستويات القيمة لهم، لنتصدر دوماً قائمة الشركات المفضلة لدى عملائنا في جميع المناطق التي نقدم خدماتنا بها.

ويتيح لنا التركيز المستمر في شركة الفطيم للمشروعات التجارية على الزبائن ومواصلة النمو والتوسع، فضلاً عن مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا بما يثري حياتهم اليومية.

كما حرصنا، من هذا المنطلق، على الوصول إلى قاعدة أكبر من الزبائن في الإمارات من خلال افتتاح صالة العرض الجديدة في الفجيرة، ونتطلع للترحيب بعملائنا فيها بأقرب وقت.

وتلبي الصالة، التي تم تجديدها مؤخراً، احتياجات الزبائن المختلفة بما يشمل خدمات بيع السيارات الجديدة، كما توفر مركز خدمة ومسار سريع لمرافق قطع الغيار ومواقف واسعة للسيارات.

وتأسست شركة الفطيم للمشروعات التجارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، في سبعينيات القرن العشرين في دبي، وهي الموزّع الحصري لسيارات كرايسلر ودودج وجيب ورام في الإمارات، ويعمل فيها فريق محترف من ذوي الكفاءة العالية لتوفير تجربة شراء متكاملة للسيارات.

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