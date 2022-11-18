«أمازون»: الدعم الحكومي عزز ازدهار التجارة الإلكترونية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الدعم الحكومي في الإمارات ساهم في ازدهار التجارة الإلكترونية.

مشيراً في هذا الصدد إلى البيانات الصادرة عن غرفة تجارة دبي، والتي توقعت فيها أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 9.2 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وقال في تصريحات لـ «البيان»: نواصل التزامنا تجاه عملائنا في الدولة من خلال تزويدهم بأفضل تجارب التسوق عبر الإنترنت. و

في ضوء التسارع الذي نشهده في تبني العملاء للتجارة الإلكترونية بفضل الدعم الحكومي القوي، والتشجيع على ثقافة الابتكار، وسهولة التسوق الإلكتروني، وارتفاع نسبة فئة الشباب في المجتمع، فإننا نحقق نمواً سريعاً لتوفير خدماتنا لملايين العملاء في جميع أنحاء الإمارات.

وأضاف: على صعيد العمليات في قطاع التجارة الإلكترونية واللوجستيات، فإن أحد الاتجاهات التي لمسناها على مدار العامين الماضيين هي الحاجة إلى السرعة، حيث أصبح التوصيل السريع عاملاً رئيسياً في تحقيق رضا العملاء، ووفقاً للاستطلاع العالمي لآراء المستهلكين الذي أجرته شركة «بي دبليو سي»، تعد خدمة التوصيل السريع والموثوق ثاني أهم عامل لقرارات الشراء بعد السعر.

وفي «أمازون»، نعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحديد كيفية وصول الشحنات إلى العملاء بأسرع طريقة ممكنة. وتحدد تقنياتنا المتطورة داخل مستودعاتنا وكذلك في شاحنات التوصيل، الطريقة الأكثر فاعلية لانتقال المنتجات من موقع إلى آخر.

وتابع: يوجد اتجاه آخر نشهده وهو الحاجة إلى المرونة، إذ يتوقع العملاء في الإمارات المزيد من خيارات التوصيل وتجارب القنوات المتعددة.

ونسعى جاهدين إلى تزويد العملاء بالطرق الأسهل والأكثر راحة لاستلام شحناتهم، بدءاً من خدمة التوصيل المنزلي ووصولاً إلى كاونترات وخزائن الاستلام الذاتي من «أمازون».

وقال: يشكل العملاء محور اهتمامنا في أمازون ونحرص دائماً على تقديم خدمات مميزة تلبي توقعاتهم، ونحافظ على هذا النهج أيضاً خلال فترات ذروة التخفيضات مثل فعالية «الجمعة البيضاء» نحن نضع العملاء دائماً في المقام الأول، ونستمر في البحث عن أفضل الخدمات والحلول التي تحوز رضا عملائنا، ومن ثم نعمل على إيجاد الطرق المبتكرة التي تعود عليهم بالنفع والفائدة والكثير من المزايا.

ونقوم في أمازون بوضع الخطط الخاصة بفترات ذروة التخفيضات مثل فعالية «الجمعة البيضاء» بشكل متواصل طوال العام.

ولضمان تحقيق الكفاءة في الأداء وتعزيز القدرة على الوصول إلى المزيد من العملاء في المنطقة بشكل أسرع وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات خلال موسم ذروة التسوق والتخفيضات، نعتمد على بناء فريق عمل يتمتع بمهارات عالية، ونوظف المزيد من الكوادر، ونجري العديد من الاختبارات.

وهذا العام، قمنا بزيادة سعة المستودعات لدينا بأكثر من 50 ٪ في دولة الإمارات، الأمر الذي أتاح لنا تخزين ملايين المنتجات الإضافية للعملاء وشركائنا من البائعين، وتمكيننا من توسيع نطاق عملياتنا في فترات الذروة مثل تخفيضات «الجمعة البيضاء» المقبلة.

وتابع: اليوم، تضم شبكة عمليات أمازون في جميع أرجاء المنطقة أكثر من 13 مستودعاً، و720 منشأة كمستودع خارجي، و65 من محطات التوصيل التابعة لأمازون والتابعة لأطراف ثالثة في جميع أنحاء الإمارات والسعودية ومصر، وجميع هذه المرافق والمنشآت مهيأة على نحو جيد لانطلاق ونجاح أكبر فعالية للتخفيضات في أمازون لهذا العام.

وأوضح: يوجد لدينا فرق عمل تعد من بين الأكثر تركيزاً على العملاء، وتفاعلاً ومشاركة في عمليات الابتكار، وتحفيزاً لبعضهم البعض وللعملاء، ويخططون بدقة على مدى شهور لتزويد عملائنا بتجربة مميزة خلال فترة ذروة التخفيضات. ويشكل التفاعل مع موظفينا وكسب ثقتهم أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية التي نتبناها في أمازون.

وقال: نحن معروفون كشركة مهتمة بقطاع التكنولوجيا، ونحرص على الاستفادة من تقنيتنا المتقدمة للتخلص من الهدر الذي قد يحصل في العمليات وتحسين تجربة العملاء على جميع المستويات.

وموظفونا هم الذين يسهمون بدور فاعل في نجاحنا. وبصفتي قائد فريق عمل، فإن مسؤوليتي الأولى هي المحافظة على سلامة موظفينا، والتفاعل معهم وإشراكهم في عمليات الابتكار، وتحفيزهم مع إزالة العوائق التي تحد من إنتاجيتهم وإبداعهم لتقديم تجربة سلسة ومريحة لعملائنا وشركائنا البائعين.

وأكد أن الابتكار يعد أحد نقاط القوة الأساسية في أمازون، ويأتي العديد من اختراعاتنا حول العالم من خلال خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الابتكارات التقنية.

كما أن موظفينا هم الذين يبتكرون باستمرار لصالح عملائنا، ويقومون بتحسين العمليات في الشركة، والقضاء على الهدر في العمليات، وتوفير حلول جديدة لرفع مستوى تجربة العملاء. و

يتمتع الموظفون في أمازون بالقدرة على الابتكار واقتراح طرق جديدة لتحسين عملياتنا وجعل الحياة أكثر سهولة للعملاء. وعلى مدار العام، نقوم بطرح برامج تهدف إلى صقل وتطوير مهارات الموظفين وتزويدهم بالتدريب اللازم لضمان أن يكون لديهم مسارات نمو واضحة، وأن يحققوا تقدماً في حياتهم المهنية.

وذكر: انطلاقاً من مبدئنا القيادي المتمثل في السعي المستمر إلى ترسيخ مكانتنا باعتبارنا «أفضل مكان عمل في العالم»، نحن ملتزمون بتمكين وتحفيز موظفينا من خلال رؤية تهدف إلى الإسهام في نجاحهم على الصعيد الشخصي، مع الحرص على بذل الجهود لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً وتنوعاً وشمولية.

وستشهد عملية التجهيز لفعالية «الجمعة البيضاء» للتخفيضات الكبرى انسجاماً تاماً بين الموظفين والتكنولوجيا لتقديم خدمات فائقة لعملائنا.

وقال: لدينا قناعة ثابتة أن العملاء بحاجة إلى متطلبات أساسية، بما فيها الخيارات الواسعة، والأسعار المناسبة، وخدمة التوصيل السريع. وضمن هذه الأساسيات، نجد أن احتياجات العملاء وطريقة ووقت التوصيل المفضل لديهم تختلف قليلاً من عميل إلى آخر.

وهذا يعني أننا بحاجة إلى إيجاد طرق متعددة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك المنتجات والعروض والخدمات التي يريدون الحصول عليها، ومتى يريدونها، والطريقة التي يفضلونها للحصول عليها. ولا شك أن توفير خدمة واحدة أو نوع واحد من الحلول لن يكون مناسباً لجميع العملاء.

لذلك، نواصل وضع العميل أولاً، ومن ثم نأخذ بعين الاعتبار احتياجاته ومتطلباته وتفضيلاته، ونعمل ما بوسعنا لتلبية توقعاتهم مسترشدين بنهجنا الثابت في التركيز أولاً وأخيراً على تحقيق رضا العملاء.

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