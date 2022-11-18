«دبي الإسلامي» يعين بنوكاً لإصدار صكوك مستدامة

المصدر: دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك دبي الإسلامي استعان ببنوك لترتيب بيع أول صكوك إسلامية مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي بآجال استحقاق مدتها خمس سنوات.

وسيبدأ بنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد اجتماعات مع المستثمرين من يوم الاثنين وسيتبع ذلك إصدار بحجم قياسي وفقاً لظروف السوق.

وكان بنك دبي الإسلامي قد أعلن الشهر الماضي عن إطلاق إطار عمل جديد للتمويل المستدام، بما يتيح للبنك إصدار صكوك وقروض إسلامية صديقة للبيئة ومرتبطة بالاستدامة لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، وتوفير الإسكان ميسور التكلفة، والحصول على الخدمات الأساسية.

وارتفع طلب المستثمرين على التمويل المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وزاد الاهتمام به في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً، مع زيادة فرص الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالاستدامة والانتقال في مجال الطاقة.

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