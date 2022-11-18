8.7 مليارات درهم تصرفات أسبوعية لعقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي 8.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2463 مبايعة بقيمة 6.74 مليارات درهم، منها 230 مبايعة للأراضي بقيمة 1.7 مليار درهم و2233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.04 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 194 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 230 مبايعة بقيمة 306 ملايين درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 221 مبايعة بقيمة 782 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 187 مبايعة بقيمة 325 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 135 رهونات أراض بقيمة 497.26 مليون درهم و324 رهونات فلل وشقق بقيمة 896.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المزهر الثانيه بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة الخيران بقيمة 105 ملايين درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 87 هبة بقيمة 714.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 171 مليون درهم وأخري في منطقة الخبيصى بقيمة 108 ملايين درهم.

وعلى صعيد أمس، بلغت التصرفات 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 326 مبايعة بقيمة 1.09 مليار درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 398.22 مليون درهم و287 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 688.31 مليون درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة ديرة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 136 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 206.81 ملايين درهم منها 19 رهونات أراض بقيمة 49.54 مليون درهم و60 رهونات فلل وشقق بقيمة 157.27 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 33 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 41.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 13 مليون درهم.

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