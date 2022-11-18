«تعليم» تجمع 750 مليون درهم في الطرح الأولي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «تعليم» القابضة عن إكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وقد حُدد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها بمبلغ 3 دراهم لكل سهم عادي، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه. كما تم تأكيد حجم الطرح بمبلغ 750 مليون درهم، حيث طُرح 250 مليوناً من الأسهم العادية الجديدة، أي ما يعادل %25 من إجمالي رأس المال المصدر للمجموعة.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين في الإمارات والمستثمرين الدوليين، وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم، ما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، يتوقع أن تصل القيمة السوقية لمجموعة «تعليم» عند الإدراج إلى حوالي 3 مليارات درهم، مما يجعلها أكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية عند نهاية عملية الطرح العام الأولي.

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يعتبر نجاحنا في عملية الاكتتاب دليلاً على متانة وجودة شركتنا والعمل الجاد والتفاني من جانب معلمينا وموظفينا. نخطط لاستخدام عائدات الطرح البالغة 750 مليون درهم لتوسيع شبكة مدارسنا المتميزة K-12، لنتمكن من توفير فرص إضافية للطلاب في دولة الإمارات للحصول على خدماتنا التعليمية عالية الجودة. وبصفتنا أكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي، فإننا نوفر فرصة استثمارية متميزة تركز على النمو، حيث يساهم الطرح العام الأولي لدينا على زيادة النمو وتنويع الأسواق المالية في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز