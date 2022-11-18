«أمريكانا» تزيد عدد أسهم الاكتتاب المتاحة للأفراد في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «أمريكانا» للمطاعم العالمية عن زيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات في طرحها العام الأولي من 5% إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح، لتصبح مماثلة لنسبة شريحة المستثمرين الأفراد في السعودية. وتمت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد عدة مرات في السوقين السعودي والإماراتي.

ولا يوجد تغيير على عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد في السعودية، والتي تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، فيما ستتغير نسبة الأسهم المتاحة لشريحة المؤسسات المؤهلة، من 85% إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح.

تأتي هذه التعديلات على هيكل الطرح بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة من هيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة السوق المالية في السعودية. وذكر بيان أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ستستمر كما هي حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات والسعودية، وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك الإمارات والسعودية.

وبحسب أمريكانا، فإن المساهم البائع، وهو شركة «أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة»، تتوقع في هذا الطرح بيع 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية، بقيمة اسمية تبلغ 0.073 درهم (ما يعادل 0.075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة «أمريكانا». وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.

وبعد التعديلات الأخيرة في نسبة الأفراد بالإمارات، سيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات 252,708,993 سهماً عادياً، وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد في السعودية 252,708,993 سهماً عادياً، وسيبلغ عدد الأسهم المتاحة لاكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة 2,021,671,944 سهماً عادياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز