"تعليم" تجمع 750 مليون درهم في طرحها العام الأولي مع تجاوز طلبات الاكتتاب 18 مرة

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة تعليم القابضة اليوم، عن إكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

وحُدد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 3 دراهم لكل سهم عادي /سعر الطرح النهائي/، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه. كما تم تأكيد حجم الطرح بمبلغ 750 مليون درهم ، حيث طُرح 250,000,000 من الأسهم العادية الجديدة، أي ما يعادل 25 % من إجمالي رأس المال المصدر لمجموعة تعليم. ونظراً لكون عملية الطرح مخصصة لطرح أسهم جديدة، فإن جميع عوائد الطرح ستذهب إلى المجموعة عند التسوية لتعزيز نمو المجموعة.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين في دولة الإمارات والمستثمرين الدوليين، وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم، ما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة.

بناءً على سعر الطرح النهائي، يتوقع أن تصل القيمة السوقية لمجموعة تعليم عند الإدراج إلى حوالي 3 مليارات درهم، مما يجعلها أكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية عند نهاية عملية الطرح العام الأولي.

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة تعليم: "يسرني أن أرى هذا الإقبال القوي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على طرحنا العام الأولي، وذلك مع تجاوز عدد طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة. يعتبر نجاحنا في عملية الاكتتاب دليلاً على متانة وجودة شركتنا والعمل الجاد والتفاني من جانب معلمينا وموظفينا. نخطط لاستخدام عائدات الطرح البالغة 750 مليون درهم لتوسيع شبكة مدارسنا المتميزة K-12، لنتمكن من توفير فرص إضافية للطلاب في دولة الإمارات للحصول على خدماتنا التعليمية عالية الجودة. وبصفتنا أكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي، فإننا نوفر فرصة استثمارية متميزة تركز على النمو، حيث يساهم الطرح العام الأولي لدينا على زيادة النمو وتنويع الأسواق المالية في دبي".

وسيتلقى المستثمرون الذين اكتتبوا عبر الشريحة الأولى ("المستثمرون الأفراد في الإمارات العربية المتحدة") والشريحة الثالثة ("الموظفون وأولياء الأمور المؤهلون") تأكيداً عبر الرسائل النصية القصيرة بالأسهم المخصصة لكل منهم بتاريخ 22 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تبدأ عملية إعادة الأموال الفائضة في 25 نوفمبر 2022.

ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم "تعليم" تحت الرمز " TAALEEM"، كما يتوقع أن تبدأ عمليات التداول في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة.

وتم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، كمديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين. وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، (بالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة) والمجموعة المالية هيرميس الإمارات (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس) كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح العام الأولي. كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.

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