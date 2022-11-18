«أليف كابيتال» تشتري «ذا بت شوب»

المصدر: (دبي - رويترز)

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قالت أليف كابيتال ومقرها أبوظبي، وهي أول شركة استثمار مباشر تقودها النساء في الشرق الأوسط، أمس، إنها أتمت صفقة لشراء 100 % من شركة «ذا بت شوب»؛ متجر الحيوانات الأليفة، من كاسامار القابضة. والاستثمار، الذي لم يُكشف عن قيمته، هو الأول في إطار صندوق «أليف 1» التابع للشركة، الذي استثمر فيه صندوق الثروة السيادية في أبوظبي، القابضة «إيه.دي.كيو»، 125 مليون دولار؛ أي نصف إجمالي الصندوق.

وقالت أليف في بيان، إنه بالإضافة إلى عملية الاستحواذ، تضخ أليف كابيتال رأس مال توسعياً في ذا بت شوب لتعزيز وجودها في الإمارات والمنطقة وتعزيز مكانتها في تجارة الحيوانات الأليفة.

وتعد ذا بت شوب، موقع للتجارة الإلكترونية لمنتجات الحيوانات الأليفة، وتوفر خدمات من الاستضافة إلى الرعاية النهارية والتدريب والانتقال والنظافة والتزيين. وذكرت أليف، أن سوق رعاية الحيوانات الأليفة في الإمارات بلغت 361 مليون دولار 2020.

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