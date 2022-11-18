سندات «المشرق» تستقطب 1.4 مليار دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة أن بنك المشرق باع سندات من الفئة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أمس.

وبيعت السندات، التي يبلغ أجلها عشر سنوات وربع السنة وغير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات وربع السنة، بعائد 7.95 %، انخفاضاً من العائد الاسترشادي الأولي البالغ 8.25 % بعدما اجتذب الطرح طلبات اكتتاب بـ 1.4 مليار دولار.

وقال مصدر إن السندات كانت الأولى من الفئة الثانية الي تطرح بالإمارات في 10 سنوات، وأول سندات مطابقة لمعايير بازل 3 التنظيمية الدولية. وتأتي السندات من الفئة الثانية في المرتبة التالية للسندات ذات الأولوية، لكن تصنيفها يفوق السندات الثانوية من الفئة الأولى.

وكان بنك باركليز هو المستشار الوحيد للصفقة، واشترك في إدارة الدفاتر مع كل من بنوك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول والمشرق وبنك ميزوهو.

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