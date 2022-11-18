1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.8 مليار درهم، حيث تم أمس تسجيل 572 مبايعة بقيمة 1.48 مليار درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 316.33 مليوناً، و534 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.16 مليار درهم. وجاء أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليوناً في نخلة جميرا.

وتصدرت الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 30 مليوناً. أما أهم مبايعات الشقق والفلل فجاءت عبر مبايعة بقيمة 45 مليوناً بمنطقة الثنيه الرابعة. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 116 مليوناً. وسجلت الرهونات 282.38 مليون درهم منها 30 رهونات أراض بقيمة 88.63 مليوناً و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 193.75 مليوناً. وتم تسجيل 30 هبة بقيمة 62.48 مليوناً أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 20 مليون درهم.

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