15 % زيادة في ربحية أكبر 10 بنوك وطنية

المصدر: دبي - البيان

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أشارت شركة ألفاريز آند مارسال، العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، في تقرير عن أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الثالث 2022، إلى تسجيل أكبر10 بنوك وطنية زيادة في الربحية بنسبة 15.1 %، مدفوعة بارتفاع دخل الفوائد الأساسية.

وسجل إجمالي صافي دخل الفائدة ارتفاعاً 12.2% على أساس فصلي، في حين تحسن صافي هامش الفائدة 18 نقطة أساس على أساس فصلي مدعوماً بارتفاع العائد على الائتمان على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة المعيارية. كما تحسنت جودة الأصول حيث انخفضت القروض المتعثرة 0.2% لتصل إلى 5.5%.

وارتفع نمو القروض والسلفيات بشكل طفيف 0.7% على أساس فصلي، في حين زادت الودائع 5.2% على أساس فصلي. وفي حين أن التأثير على البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة كان إيجابياً خلال الربع الثالث من العام، إلا أن التأثير على الاقتراض كان طفيفاً. ومع النشاط الاقتصادي الإيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 4.2% إلى 5.1% في أكتوبر 2022.

وبشكل عام، سجلت البنوك ربحية أعلى مع تحسن العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1.3% على أساس فصلي لتصل إلى 15.1%، كما ارتفع العائد على الأصول 0.1% على أساس فصلي إلى 1.7% خلال الربع الثالث، بفضل النشاط الاقتصادي القوي، وارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار النفط المرتفعة. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها التقرير: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «مع زيادة العوامل المؤدية لنمو اقتصادي أقوى وأسعار فائدة أعلى، سجلت البنوك الإماراتية تحسناً واضحاً في الربحية. ونتوقع استمرار التحسن في الربع الرابع، مع بقاء الحذر من تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على المقترضين من الأفراد والشركات».

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