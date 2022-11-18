«أديبك» يشهد إبرام صفقات بـ 30 مليار درهم

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كشفت نتائج استطلاع أُجري بعد اختتام فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2022 وشمل 2,200 شركة عارضة عن نجاح الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم في تسهيل إبرام صفقات تجارية بقيمة 8.2 مليارات دولار «ما يزيد على 30 مليار درهم» بين الشركات المشاركة.

واستضافت أبوظبي معرض ومؤتمر أديبك 2022 مؤخراً مستقطباً مجموعة من أبرز العقول والأسماء في أسواق الطاقة العالمية للتباحث في أبرز القضايا التي تواجه قطاع الطاقة اليوم، والتي تتمحور حول أمن الطاقة واستدامتها ويسر تكلفتها.

كان مستقبل قطاع الطاقة من أبرز العناوين التي تم مناقشتها في أكثر من 350 جلسة شهدت مشاركة ما يزيد على 40 وزيراً و38 من الرؤساء التنفيذيين وصانعي القرار وخبراء الطاقة والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لتبادل الآراء والأفكار بشأن استكمال التحول التقدمي والعملي في قطاع الطاقة، وأهمية الاستثمارات والتعاون في تحقيق الحياد المناخي.

وقالت طيبة الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة «أدنوك» للغاز الحامض رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»: «سلط أديبك 2022 الضوء على ضرورة إحداث تحول طموح وحقيقي في قطاع الطاقة من خلال تطبيق منهجية مؤثرة على الصعيدين المناخي والاقتصادي تساعدنا على الارتقاء بقطاع الطاقة نحو مستقبل يضمن أمنها واستدامتها ويسر تكلفتها، ونجح أديبك حتى اليوم في تحقيق أصداء إيجابية، ليس في أبوظبي ودولة الإمارات فحسب، بل على مستوى الحكومات وقطاع الطاقة العالمي، ويواصل استقطابه أعداداً متزايدة من المشاركين والزائرين عاماً تلو الآخر».

وتُركز دورة العام المقبل من أديبك على مواضيع بارزة تشمل التقدم المحرز عالمياً في مجال العمل المناخي وقضايا تحول الطاقة وأمنها واستدامتها والقدرة على تحمل تكاليفها، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لقادة العالم لحضور أعمال مؤتمر الأطراف «كوب 28».

إقبال قياسي

شهد أديبك 2022 إقبالاً عالمياً قياسياً مع استقطابه أكثر من 160 ألف زائر من 164 دولة، %41 منهم كانوا من خارج الإمارات. وحقق عوائد بقيمة 200 مليون دولار (735 مليون درهم) على مدار أربعة أيام من قطاعات مختلفة أسهمت في استضافة زوار الفعالية، خاصة قطاعي السياحة والضيافة.

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