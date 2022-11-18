شراكة بين «دبي الإسلامي» و«الرمز كوربوريشن»

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلن بنك دبي الإسلامي وشركة الرمز كوربوريشن، أمس، إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية لتبادل خدمات أسواق رأس المال بهدف التوسع والتخصص في نطاق الخدمات المالية المقدمة للعملاء.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «من خلال تعاون بنك دبي الإسلامي ومجموعة الرمز، نتطلع إلى رحلة مثمرة ومجزية في المستقبل، والتي ستساعدنا على ترسيخ القطاع المالي في الإمارات في السنوات المقبلة».

وقال ظافر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرمز: «تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية رغبة الشريكين في تسخير قدراتهما لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز القيمة المضافة للعملاء، وتعكس هذه التحالفات توجهاً نحو تقديم خدمات متخصصة بكفاءة، والاتفاقية علامة فارقة وخطوة مهمة في تطوير القطاع المالي في الإمارات عبر تحالفات خدمية».

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