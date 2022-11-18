«شيميرا كابيتال» تطلق صندوق مؤشرات متداولة يتتبع حركة فوتسي أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت أمس شركة شيميرا كابيتال المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، ومقرها أبوظبي، والتابعة لشركة شيميرا للاستثمار (بدء الاكتتاب الأولي في وحدات صندوق شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15 المتداول، وهو صندوق استثمار متداول شفاف، ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، وذلك من 21 نوفمبر إلى 23 نوفمبر.

وهذا هو سابع صندوق فرعي يتم إطلاقه تحت مظلة صندوق شيميرا الأساسي المسجل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث سيتبع الصندوق أداء مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15، وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة فوتسي راسل لقياس أداء أكبر 15 سهم، وأكثرها سيولة بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المخطط إدراج الصندوق بسوق أبوظبي في 24 نوفمبر، وهو من الفئة (ب) ذات العائد الموزع. وسيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح التي يتلقاها مرتين سنوياً، كلما توفرت. وقال سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شيميرا للاستثمار، إن إطلاق الشركة لصندوقها العاشر سيزود المستثمرين بآلية مباشرة للاستثمار في أكبر الشركات المدرجة في واحد من أسرع الأسواق نمواً بالمنطقة.

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