«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق «لمسات وطنية» لدعم المشاريع المنزلية

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

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قررت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إطلاق معرض «لمسات وطنية 2022» خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 25 ديسمبر المقبل، في منطقة كورنيش القواسم، بهدف تشجيع السياحة الداخلية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشمل أصحاب «رخص الغد» المنزلية، والتاجر الافتراضي، والعربات المتنقلة والمشاريع التجارية الأخرى من داخل وخارج الإمارة ضمن الأطر والقوانين المعمول بها.

وقالت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة: «إن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة بتشجيع المواطنين من أصحاب المشاريع الخاصة، عبر توفير منصة وطنية لعرض منتجات 60 مشروعاً متنوعاً بين المأكولات، والمشغولات اليدوية، والعطور، وتطريز وخياطة الملابس وغيرها من الأنشطة المشابهة».

وأشارت إلى أن المعرض يتضمن عدداً من الأنشطة والفعاليات والفرق الشعبية والمسابقات، إضافة إلى ردهة المطاعم وردهة الألعاب للأطفال، مؤكدة أن هذه الأنشطة والفعاليات تعمل على تنويع النشاط السياحي برأس الخيمة.

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