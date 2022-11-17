الدورة المقبلة لـ«بايبروورلد» و«الهدايا» 21-23 نوفمبر 2023

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت، أمس، فعاليات الدورة 11 من معرض بايبروورلد ميدل إيست والدورة الثانية من معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، بعد نجاح كبير حققته الفعاليتان على مدار ثلاثة أيام. واستقطب المعرضان اللذان تشاركا الموقع نفسه في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 316 جهةً عارضة من 40 دولة بزيادة قدرها 68% مقارنةً بالعام الماضي. ومن المقرر تنظيم الدورة القادمة من المعرضين في مركز دبي التجاري العالمي من 21 إلى 23 نوفمبر 2023.

واستضاف بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايفستايل ميدل إيست هذا العام تسعة أجنحة وطنية، بما فيها ألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة والصين.

وقال سيد علي أكبر، مدير معرضي الهدايا ولايفستايل ميدل إيست وبايبروورلد ميدل إيست: «سجلنا الكثير من ردود الأفعال الإيجابية هذا العام من الجهات العارضة والزوار على حدّ سواء، وأتاحت الزيادة في نسبة الجهات العارضة مزيداً من الخيارات لزوار الفعاليتين تحت سقفٍ واحد، فضلاً عن توفير فرص محادثات أولية لإيجاد عملاء وشركاء محتملين».

وأضاف: «شهدنا نشاطاً متزايداً في برنامج المعرض هذا العام، وتناول منتدى ذا هب بعض المواضيع المهمة التي تركز على مشهد القطاع مستقبلاً مع تطور التقنيات وعودة النشاط التجاري إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19»، ونتطلع إلى دورة العام المقبل التي نتوقع أن تشهد زيادةً في الفعاليات والبرامج الخاصّة بالمعرضين».

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