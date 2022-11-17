حاكم ولاية ميسوري الأمريكية يزور موقع الطويلة التابع للإمارات العالمية للألمنيوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، مايكل بارسون، حاكم ولاية ميسوري الأمريكية، بموقع الشركة في الطويلة بأبوظبي.

واطلع بارسون خلال الزيارة على عمليات الإمارات العالمية للألمنيوم في الدولة والتزام الشركة بخدمة العملاء في أمريكا الشمالية من خلال شركة «إي جي إيه أمريكا» التابعة لها، التي تتخذ من سانت لويس بولاية ميسوري مقراً لها.

وتعتبر شركة «إي جي إيه أمريكا» الموزع الوحيد لمعدن الإمارات العالمية للألمنيوم في أمريكا الشمالية، كما تُعد من أكبر موردي الألمنيوم الأوّلي في الولايات المتحدة.

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