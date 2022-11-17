تعاون بين «بريسايت» و«أسارين» لتحليل بيانات الرياضيين

المصدر: دبي – البيان

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وقعت شركة «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، التابعة لمجموعة جي 42، المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «أسارين» المحدودة والرائدة في دراسة بيانات الحمض النووي، وذلك بهدف عقد شراكة استراتيجية لتطوير وتعزيز الدراسات والتحليلات المعنية بأداء الرياضيين.

وتأتي هذه المذكرة لتطوير منصة تحليلات رياضية مميزة تضمن تعزيز أداء الرياضيين بالاستفادة من كم البيانات الضخمة المتوفرة، إلى جانب التعاون مع أبرز الشركات الرياضية على مستوى العالم، هذا وتجمع هذه الشراكة بين حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة التي توفرها شركة «بريسايت» مع علوم المعلوماتية الحيوية التي توفرها «شركة أسارين»، وتستند هذه الشراكة الاستراتيجية على توقعات بوصول قيمة سوق تحليلات البيانات الرياضية على مستوى العالم إلى 12.6 مليار دولار بحلول عام 2029، ما يتيح للطرفين فرصة الاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في القطاع ومنح الرياضيين بيانات قابلة للتطبيق ومخصصة لتلبية احتياجاتهم.

ووقع مذكرة التفاهم توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، وألويسيوس ليانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أسارين»، وذلك خلال قمة B20 في إندونيسيا والتي أقيمت على هامش فعاليات مؤتمر مجموعة العشرين.

وحضر مراسم توقيع الشراكة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وبودي جونادي ساديكين وزير الصحة الإندونيسي وشينتا كامداني نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة الإندونيسية ورئيسة مجموعة العشرين وكارميليتا هارتوتو رئيسة الجمعية الوطنية الإندونيسية لمُلاك السفن وأنينديا بكري رئيسة المجلس الاستشاري في غرفة الصناعة والتجارة الإندونيسية وأرسجاد راسجيد رئيس غرفة الصناعة والتجارة الإندونيسية وتشارلز أونوريس رئيس غرفة التجارة للصحة الإندونيسية وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لـ42 للرعاية الصحية.

كما ناقش الطرفان مذكرة التفاهم وتبادلاها خلال منتدى الأعمال الإماراتي في بالي، بحضور عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا والجنرال لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا.

وقال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»،: «يسرنا التعاون مع شركة أسارين لنتمكن معاص من الارتقاء بعلوم البيانات التي تركز على الأداء الرياضي ووضع منهجيات مبتكرة بالاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية، ما يضمن تعزيز أداء الفرق واللاعبين في مختلف الرياضات».

وأضاف براموتيدهام: «تمتلك شركة»بريسانت«خبرةً واسعةً في مجال التحليلات الرياضية من خلال استخدام بيانات تنبؤية وقابلة للتطبيق لتحسين أداء اللاعبين. وتتيح هذه الشراكة اليوم الفرصة لشركة»بريسايت«لتوسيع إمكاناتها بالاستفادة من أبحاث المعلوماتية الحيوية والجينوم والأجهزة القابلة للارتداء وإمكانية تسجيل مجموعات بيانات المستخدمين على المدى الطويل، ما يضمن تعزيز أداء اللاعبين والرياضيين على جميع المستويات. كما نسعى إلى تطوير علوم الرياضة لتمكين الفرق واللاعبين من وضع خطط واستراتيجيات تدريب تناسب احتياجاتهم الخاصة وتعزز أداءهم».

ومن جانبه، قال ألويسيوس ليانج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أسارين»: «تتيح لنا الشراكة الجديدة مع شركة»بريسايت«الفرصة لمواصلة تطوير الابتكارات التكنولوجية وتعزيز القيمة، من خلال جمع قدرات الشركتين لتطوير منظومة تحليلات رياضية شاملة، ولا سيما مع خبرة»بريسايت«الواسعة في قطاع التحليلات والتي تضمن قيمةً كبيرة لهذا التعاون».

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