نمو قاعدة مستخدمي منصة «إديوكتلي» خمسة أضعاف في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

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سجلت شركة «إديوكتلي» الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم والتي توفّر فرص التعليم العالي حول العالم، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلاب المسجلين في منصّتها بين شهري يناير وسبتمبر 2022، وذلك بمعدّل خمسة أضعاف من 100 إلى 500 ألف طالب من أكثر من 150 دولة خلال الأشهر التسعة الماضية.

وتهدف «إديوكتلي»، المستوحاة من منصّة «لينكد إن»، إلى تسهيل إجراءات متابعة التحصيل العلمي في الخارج، بما يسهم في جذب المزيد من الطلاب الجامعيين من حول العالم إلى دبي ومنح طلاب المنطقة فرصاً استثنائية لمتابعة تحصيلهم العلمي في مجموعة مختارة من الجامعات الدولية.

وبالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في عدد مستخدمي المنصّة، كان العام 2022 عاماً حافلاً بالإنجازات لشركة «إديوكتلي» والتي بادر إلى تأسيسها في العام 2020 موظفون سابقون في «لينكد إن». وقد نجحت «إديوكتلي» في توسيع نطاق منصّتها ضمن قطاع التعليم العالي لتضمّ أكثر من 3 آلاف جامعة، وذلك فضلاً عن توقيع اتفاقيات توظيف مع 500 جامعة أخرى. وخلال الشهر الماضي، انضمّ إلى مجلس مستشاري هذه الشركة الناشئة علي مطر، رئيس شبكة «لينكد إن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا.

وقال محمد السنباطي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إديوكتلي»: «يسرّنا أن نشهد عودة الإقبال العالمي على التعلّم في الخارج إلى وضعه الطبيعي نسبياً، بعد جائحة كوفيد-19. فمنصّتنا المتميزة تمنح الطلاب فرص التعلّم في الخارج والالتحاق بأبرز الجامعات الدولية حول العالم. وفي الآونة الأخيرة، لمسنا اهتماماً متزايداً من خلال ارتفاع عدد الطلاب الذين التحقوا بمنصّتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يمكننا بالتالي من تحقيق المزيد من النمو في دبي التي تطمح لتصبح وجهة عالمية يقصدها الطلاب الراغبون بمتابعة دراساتهم العليا».

وبالنيابة عن حاضنة الأعمال in5، صرّح ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام، قائلاً: «نحرص في حاضنة الأعمال in5 على توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة تقدّم لروّاد الأعمال والشركات الناشئة ما يلزم من مشورة ونصح وتدعم طموحاتهم لترجمة أفكارهم إلى مشاريع ملموسة قادرة على تحقيق نمو مستدام. وانطلاقاً من الأولوية التي نوليها لتوسيع نطاق أعمال الشركات الناشئة وتعزيز دورها الاقتصادي، نحرص كأحد أهدافنا الرئيسية على تسهيل حصول هذه الشركات على مصادر التمويل الملائمة. ويسرّنا جداً بأن تكون منصّة «إديوكتلي» من الشركات الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5، والتي حققت نمواً ملحوظاً بالرغم من إطلاقها أثناء جائحة كوفيد-19. ويأتي إطلاق المنصّة لخدمتها الجديدة لتوفير البرمجيات كخدمة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك التحوّل الرقمي والتنمية المستدامة وغيرها من المبادرات ذات الصلة. ويتيح وجود»إديوكتلي«في حاضنة الأعمال in5 إظهار ما تتغنّى به مدينتنا ومنطقتنا من شركات ناشئة وواعدة في قطاعات متنوّعة، في ظلّ تزويد أفضل تلك الشركات بمنصّة عالمية لتحويل أفكارها المتميّزة إلى مشاريع مثمرة».

مزايا فريدة

تسهم منصة «إديوكتلي» المبتكرة القائمة على توفير البرمجيات كخدمة في دعم نموها، وذلك من خلال زيادة إيراداتها الشهرية المتكررة لتصبح أكثر من 28% شهرياً. ويرتكز نظام الترميز الخاص بهذه المنصّة على ميزة ذكية تتيح تقديم التوصيات للطلاب حول مجالات التخصّص والشهادات التي يرغبون بحيازتها من الجامعات التي يفضلونها حول العالم.

ويقوم هذا النظام على توجيه توصيات تلقائية إلى الشركاء من الجامعات، حول الطلاب الذين يتمتعون بالمقوّمات الملائمة لتسهيل حصولهم على وظائف في المستقبل. وتحظى هذه الميزة الفريدة من نوعها بأهمية كبرى، نظراً لدورها الفاعل في الارتقاء بمنصّة «إديوكتلي» عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما اليوم، فتحرص هذه الشركة الناشئة على تطوير سُبُل استخدام تقنية البلوك تشين للتحقق من البيانات، وهو أمر غاية في الأهمية لتمكينها من تزويد الجامعات بسجلات الطلاب بأعلى مستوى من الدقة والنزاهة. ويعود ذلك بالفائدة أيضاً على الطلاب الأجانب الذين يرغبون بمتابعة تحصيلهم العلمي في الخارج وإنجاز المعاملات كافة بكل يسر وسهولة.

أسس ثابتة

وتأسّست منصّة «إديوكتلي» بمبادرة من موظفين سابقين في «لينكد إن»، لتمكين طلاب الجامعات من الحصول على فرص التعليم الملائمة التي من شأنها أن تضمن لهم مستقبلاً مهنياً ناجحاً. كما تعمل المنصة على جذب روّاد الأعمال الطموحين الذين يلعبون دوراً محورياً في الابتكار ضمن قطاعات العمل الرئيسية ويسهمون في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في الإمارات.

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