«مبادلة» تستحوذ على حصة في أول بورصة عالمية منظمة لتداول أرصدة الكربون

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذها على حصة استراتيجية في شركة «AirCarbon Exchange (ACX)»، المنصة العالمية بقطاع السوق الطوعي لتداول الكربون، التي تتخذ من Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، مقراً لها.

ويأتي إبرام هذه الصفقة دعماً لتدشين «AirCarbon Exchange (ACX)»، أول بورصة منظمة بالكامل لتجارة الكربون، وتأسيس غرفة مقاصة لتداول الكربون في سوق أبوظبي العالمي.

وتعد «AirCarbon Exchange (ACX)» بورصة سلع بيئية عالمية توظف تقنية «البلوك تشين» لإنشاء أرصدة كربونية للتداول الفوري عبر ترميز الأصول الافتراضية، كما ستوفر في مرحلة مقبلة خدمة تداول عقود أرصدة الكربون الآجلة كمشتقات سلع. وسيتم حفظ جميع الرموز الرقمية لدى غرفة المقاصة وتسويتها مباشرة باستخدام العقود الذكية للبلوك تشين.

ويأتي هذا الإعلان خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي الذي تستضيفه سوق أبوظبي العالمي بالشراكة مع الجهات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي ومجموعة من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية. شهد توقيع الاتفاقية أحمد الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة. ووقع الاتفاقية نيابة عن مبادلة، بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية في مبادلة، وظاهر بن ظاهر، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وتوماس ماكماهون، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس في AirCarbon Exchange (ACX).

وقال أحمد الزعابي: تواصل الإمارات ريادتها في مجال الاقتصاد منخفض الكربون لحماية البيئة وخفض مستوى الانبعاثات وإيجاد فرص اقتصادية مستدامة. وتعد صفقة استثمار مبادلة في شركة AirCarbon Exchange (ACX) دليلاً واضحاً على الالتزام الجاد تجاه العمل المناخي الذي سيمكّن المستثمرين والشركات من شراء حصص تخفيض الانبعاثات الطوعية، وذلك على شكل أرصدة كربونية ضمن النظام الحيوي لسوق أبوظبي العالمي. وباعتبار سوق أبوظبي العالمي من أوائل الجهات العالمية المنظّمة لأرصدة الكربون والمعاملات التي تتم بشأنه كأدوات للحد من الانبعاثات في سوق طوعي، نلتزم بأداء دور ريادي في تسهيل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال تحفيز التدفقات المالية المستدامة للاستثمارات ذات الأثر الإيجابي على البيئة العالمية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية في قطاع الاستثمار في الإمارات، التابع لشركة مبادلة للاستثمار: تقود إمارة أبوظبي الجهود العالمية لإحداث تحول إيجابي في النظام المالي العالمي، وتعد هذه الصفقة تأكيداً واضحاً على دور مبادلة ومساهمتها في هذا التحول. ومن خلال الاستثمار في بورصة تداول الكربون وريادة مستقبل السلع البيئية، تعزز مبادلة نهجها القائم على الجمع بين الاستثمار والأثر الإيجابي الذي يدعم جهود دولتنا في بناء اقتصاد متنوع يتميز بالحياد المناخي.

وحصلت شركة AirCarbon Exchange (ACX) مؤخراً على القبول من هيئة تنظيم الخدمات المالية للعمل كبورصة استثمارية معترف بها وكغرفة مقاصة معترف بها في سوق أبوظبي العالمي. ويجلب هذا الإطار التنظيمي الجديد الرائد هيكلاً قوياً للسوق وثقة أسواق الكربون الطوعية، وضمن هذا الإطار يتضمن القواعد التي تشرف عليها FSRA عبر التجارة العادلة والمنظمة، ومراقبة التجارة في الوقت الفعلي، وعقود الكربون الفورية المنظمة، وسوف يتسم بالشفافية الكاملة واكتشاف الأسعار والتسوية في الوقت الفعلي.

والعام الماضي، تم الاعتراف بالشركة بوصفها أفضل منصة تبادل للكربون في تصنيفات سوق الكربون الطوعي المرموقة للتمويل البيئي، كما أبرمت الشركة في يناير من هذا العام شراكة مع «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، لتعزيز عمليات تبادل الكربون من خلال وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ما يتيح للعملاء الذين يمثلون 30 دولة حول العالم شراء وحدات وحصص معتمدة لخفض الانبعاثات، وتبادلها لأغراض الحد من الانبعاثات الكربونية.

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