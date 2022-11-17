أراضي دبي و«ديلوس» تنظّمان منتدى «الصحة والسلامة والابتكار بالمباني والمجتمعات» 12 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تنظيم منتدى «الصحة والسلامة وابتكار المباني والمجتمعات» بالشراكة مع شركة «ديلوس» المتخصصة في مجال الصحّة وتعزيز الرفاهيّة في أماكن العيش والعمل، وذلك يوم الاثنين 12 ديسمبر.

وخلال المنتدى الذي سيعقد في متحف المستقبل؛ ستسلّط أراضي دبي الضوء على التعاون والجهود المشتركة مع شركة «ديلوس» إلى جانب مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة في هذا الشأن، عبر تبني أفضل المعايير العالمية والسياسات والتكنولوجيا ذات الصلة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنيّة لجودة الحياة في دولة الإمارات 2031، التي تهدف إلى الانتقال بالدولة من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة.

وسيتناول المنتدى الذي يستضيف نخبة من المتحدثين والمشاركين المتخصّصين من القطاعين الحكومي والخاص، العديد من المحاور ذات الصلة، من بينها: حركة البناء الصحي العالميّة وتوافقها مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة في دولة الإمارات 2031 وخطة دبي الحضريّة 2040، مستقبل الصحة والرفاهية في المباني والمجتمعات السكنيّة، اعتماد الصحة البيئية على الصحة الاقتصادية التي تنسجم مع صحة الإنسان، أهمية تحسين الصحة والسلامة للمباني والمجتمعات السكنيّة، رؤية 2031: التحديات والفرص من أجل الاستدامة البشرية وتقليص انبعاثات الكربون، كيف يمكن للتكنولوجيا والرفاهية أن تغير مفاهيم السفر والسياحة والضيافة؟ وتصميم المجتمعات السكنيّة لتحسين مستوى الصحة الجيّدة للإنسان.

كانت الدائرة حصلت في نهاية العام الماضي على شهادة «تصنيف ويل للصحة والسلامة»، الصادرة عن معهد ويل الدولي للأبنية، ليصبح مقرّ الدائرة بذلك أول مبنى حكومي متكامل في دبي يحقق هذا الإنجاز، الذي من شأنه أن يدعم رؤية الدائرة الرامية إلى النهوض بأهداف الصحة والاستدامة طويلة الأمد.

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