أكاديمية سوق أبوظبي العالمي توقع «أجندة التوظيف الوطنية» مع هيئة الموارد البشرية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، تجديد التزامها بصقل وتطوير مهارات الكوادر الإماراتية من خلال توقيع»أجندة التوظيف الوطنية«مع هيئة الموارد البشرية.

وجاء الإعلان، خلال الدورة الأولى من»أسبوع أبوظبي المالي«الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر، بالشراكة مع جهات اقتصادية رئيسية ومجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية. ويقدم الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع، منصة لإثراء الحوار حول شؤون القطاع المالي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوجهاته، والتطورات والابتكارات التي تشمل الأسواق المالية والخدمات المصرفية حول العالم.

وتضمنت أجندة التوظيف الوطنية تجديد وتوسيع اتفاقية برنامج تطوير الكوادر الوطنية، وتوقيع مذكرة تفاهم مركز التوظيف المالي وذلك خلال حفل التخرج السنوي لبرنامج تطوير الكوادر الوطنية. وكان الحفل بمثابة استكمال نجاح العديد من البرامج التي تركز على القطاعات الرئيسية في الصناعة المالية بما في ذلك الخدمات المصرفية والتدقيق، والمحاسبة، والتأمين، والاستشارات.

ويهدف تجديد العمل باتفاقية برنامج تطوير الكوادر الوطنية لعام 2023 إلى دعم توظيف أكثر من 200 مواطن بوظائف مهمة في قطاع المصارف والتدقيق، والمحاسبة، والاستشارات الإدارية، والتأمين. كما تسعى الاتفاقية إلى تمكين أكثر من 200 مواطن من تطوير مسيرتهم المهنية في قطاعات جديدة تشمل الخزينة والضرائب والقطاع الرقمي.

وعلى ضوء النجاح الأولي الذي حققه مركز التوظيف المالي لعام 2022؛ والذي أدى إلى صقل وتطوير مهارات 800 مواطن خلال دعمهم في بدء رحلاتهم المهنية، جددت هيئة الموارد البشرية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي العمل بمبادرة مركز التوظيف المالي لمدة 3 سنوات أخرى، والتي تستهدف اجتذاب 3000 مشارك للانضمام إلى العمل في القطاع الخاص عبر المركز. وقامت كل من هيئة الموارد البشرية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بتطوير مركز التوظيف المالي لربط أصحاب العمل في القطاع الخاص بالباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، وتوفير بيئة فعّالة لتبادل المعرفة وتعزيز التطور المهني ودعم نمو السوق. ويعد المركز، مبادرة فريدة من نوعها توفر للمشاركين تدريباً فنياً وسلوكياً عالمي المستوى وتدريبات وتوجيهات خاصة بحاجات السوق.

تخريج

وجاء توقيع»أجندة التوظيف الوطنية«، بالتزامن مع حفل تخريج دفعة جديدة من»برنامج تطوير الكوادر الوطنية«، والتي تضم أكثر من 300 خريج من البرنامج الذين أتموا بنجاح برنامج شهادة»مراجعة ما قبل التدقيق«، و»برنامج المصرفيين«، وبرنامج»نافس«وبرنامج مكافحة غسيل الأموال. ويتم الآن تعيين الخريجين كموظفين بدوام كامل في البنوك الإماراتية ومن بينها بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، إضافة إلى شركات التدقيق العالمية كشركة»كيه بي إم جي«.

وقال حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: منذ إطلاق برنامج التوظيف الوطني في 2019، تم تخريج أكثر من 700 مواطن وحصلوا على وظائف في كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية. ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع هيئة الموارد البشرية ومواصلة توفير الفرص التعليمية عالمية المستوى وفرص الارتقاء بمستوى المهارات الوطنية. واليوم نشهد تخريج 300 إماراتي وإماراتيّة من»برنامج المصرفيين«، والذي يسلّط الضوء على مساعينا المتواصلة في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات والاحتفاء بنجاحات المواهب الإماراتية».

وقالت أمل الجابري مدير عام هيئة الموارد البشرية: ملتزمون بدعم مهمة حكومة أبوظبي في أن تكون حكومة رائدة عالمياً في مجال تميز العمل الحكومي، مما يساهم بشكل ملموس في تحسين مكانة الإمارة في التصنيف الاقتصادي العالمي، والدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات والمواهب. كذلك نفخر بدعم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في برنامج التوظيف الوطني كشريك استراتيجي رئيسي. ونحرص من ضمن مهامنا الأساسية على المساهمة في تطوير هذه المبادرة الاستراتيجية وتوظيفها في سبيل تمكين الشباب والمواهب الإماراتية الماهرة، وهي في صميم ولاية إدارة الموارد البشرية لدينا.

حضر الفعالية غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

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