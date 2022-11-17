مطارات دبي تطلق خدمة ذكية عبر الهاتف لدفع رسوم مواقف السيارات

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت مطارات دبي بالتعاون مع «مواقف» خدمة «امسح، ادفع، غادر» للدفع عبر الهاتف المتنقل، والتي تهدف إلى تسهيل عملية دفع رسوم مواقف السيارات في مطار دبي الدولي وجعلها أكثر سلاسة.

ومن خلال هذه الخدمة يمكن لمستخدمي موقف سيارات مطار دبي مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على تذكرة دخول موقف السيارات الخاص بهم ليتم توجيههم إلى بوابة الدفع، حيث يمكنهم اختيار واحدة من طرق الدفع الآمنة الثلاث (فيزا، ماستر كارد، وآبل باي) لإتمام المعاملة.

ويتاح للمستخدمين بعد إتمام المعاملة مدة 10 دقائق للخروج من حاجز البوابة. وبذلك لن يحتاج مستخدمو مواقف السيارات إلى زيارة أي موقع إلكتروني أو التسجيل عبر الإنترنت أو تنزيل أي تطبيق للهواتف الذكية حتى يتمكنوا من استخدام خدمة «امسح، ادفع، غادر».

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة في إطار حرص مطارات دبي للعمل باستمرار وعن كثب مع جميع شركائنا للارتقاء بالخدمات المقدمة في جميع نقاط تقديم الخدمة في مطار دبي. وإضافة إلى خيار الدفع الجديد عبر الهاتف المتنقل المتاح في جميع مواقف السيارات في مطار دبي، ستبقى آلات الدفع الحالية لمواقف السيارات متاحة أيضاً كخيار دفع بديل لمستخدمي مواقف السيارات.

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