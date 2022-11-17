«إكسبو دبي»: فرصة للشركات في «مدينة الشتاء»

المصدر: دبي - البيان

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رحبت مدينة إكسبو دبي بأصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين وتجار المواد الغذائية لتتيح لهم فرصة عرض منتجاتهم وبيعها في مدينة الشتاء، التي تنطلق فعالياتها يوم 23 نوفمبر الجاري وتستمر إلى 8 يناير 2023.

وتقدم مدينة إكسبو دبي، ضمن التزامها المستمر بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مجموعة متنوعة من خيارات منافذ البيع، بما في ذلك العربات والأكشاك في السوق الشتوي والمتاجر حول الشلالات السريالية والأجنحة بمساحات متنوعة.

وكان «إكسبو 2020 دبي» داعماً قوياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث منحها عقوداً بقيمة 6.8 مليارات درهم وقدم دعماً كبيراً لهذا القطاع الحيوي، وتستمر مدينة إكسبو دبي في تقديم الدعم بتوفير منصة تجارية مميزة للتعامل مع آلاف الزوار، حيث تستفيد الشركات المشاركة من تحقيق الشهرة لعلاماتها التجارية. وستقدم مدينة الشتاء نشاطات خاصة بفترة احتفالات نهاية العام والعام الجديد على مدار كل أيام الأسبوع تشمل تجارب ترفيهية مشوقة لجميع أفراد العائلة.

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