2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 526 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 296.13 مليون درهم و464 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.07 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم.

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