دبي تتصدر وجهات مساكن العلامات الفاخرة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية، عن تصدر دبي الوجهات العالمية للمساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة، بناء على مستويات العرض الضخمة من المشاريع المُكتملة والمستقبلية فيها، حيث نجحت في استقطاب مجموعة واسعة من المشترين المحليين والعالميين، بالاستفادة من نشاطها التجاري والثقافي الكبير.

وضمت قائمة أفضل المواقع من حيث مشاريع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة، دبي التي احتلت المرتبة الأولى، ثم جنوب فلوريدا ثانية، ونيويورك ثالثة، وبوكيت التايلاندية رابعة، ولندن خامسة، ولوس كابوس المكسيكية سادسة، وساوباولو سابعة، ولوس آنجلوس ثامنة، وإسطنبول تاسعة، والقاهرة في المرتبة العاشرة.

وذكر تقرير للشركة، أن قطاع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة، أثبت مرونة كبيرة وقدرة استثنائية على مواجهة الاضطرابات والتغيرات العالمية، حيث حقق القطاع على مدار السنوات العشر الماضية، نمواً بنسبة 150 %، مع مواصلة تشييد المزيد من المشاريع بوتيرة ثابتة. وينتشر اليوم 640 مشروعاً سكنياً، يضم حوالي 100 ألف وحدة سكنية تابعة لعلامات تجارية فاخرة في جميع القارات.

ومن المتوقع أن تتجاوز مستويات العرض 1100 مشروع بحلول 2027، بما يقارب ضعفي مستويات العرض الحالية.

وتشير التوقعات إلى تسجيل منطقة الشرق الأوسط زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية، خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المرجح أن تشهد الإمارات زيادة بنسبة 22 % في أعداد العائلات ذات الملاءة المالية العالية، إلى جانب تسجيل كل من السعودية والكويت وقطر، نمواً إيجابياً في أعداد السكان الأثرياء، بنسب 13 % و51 % و22 % على التوالي، ما يمثل بادرة مبشرة لسوق مشاريع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز