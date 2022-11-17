«جرين فيوتشر بروجكت» تنضمّ إلى «Hub71»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت جرين فيوتشر بروجكت Green Future Project، منصة التكنولوجيا المناخية الإيطالية التي توفّر حلولاً تتعلّق بممارسات الاستدامة في الشركات، انضمامها إلى Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.

وتتيح مشاريع Green Future Project المعتمدة والتي تعدّ الأفضل في فئتها، إمكانية إحداث تأثير إيجابي من خلال الحلول المناخية التي تركز على الإصلاح البيئيّ والحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة وترميم النظم البحريّة. ومن خلال الشراكة مع مختلف المنظمات الأهلية والمؤسسات حول العالم، يمكن للشركات والأفراد الاستثمار في أفضل الحلول المناخية على مستوى العالم ورصد تأثير استثماراتهما في الوقت الفعلي باستخدام لوحة معلومات مخصّصة.

واختارت Hub71 المجموعة الثانية من الشركات الناشئة لعام 2022 بهدف مساعدتها على تسريع أعمالها والتوسّع انطلاقاً من عاصمة الإمارات. وتشارك Green Future Project من خلال الانضمام إلى منظومة التكنولوجيا في برنامج Hub71 للحوافز، وتستفيد من الحوافز غير القائمة على المشاركة في الأسهم، ومن إمكانية الوصول إلى برامج التمكين والعمل ضمن منظومة حيوية.

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