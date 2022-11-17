«إمباور» يصعد %2.2 في ثاني يوم إدراج بتداولات 70 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

صعد سهم «إمباور» في ثاني يوم إدراج له بنسبة 2.2% عند 1.39 درهم، بتداولات بلغت 70 مليون درهم، فيما انخفضت الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.9%، كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4% ليغلق عند 10458 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.9% ليغلق عند 3344 نقطة بضغط نزول أسهم قطاع العقار 0.7% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.9% و«الاتحاد العقارية» 2%، و«ديار» 1.3 %، بينما صعد «إعمار للتطوير» 1%، كما صعد «تيكوم» 1.7%

ونزل قطاع الاستثمار 2.3% مع هبوط «سوق دبي المالي» 4.8 % و«شعاع كابيتال» 1.2% و«دبي للاستثمار» 1.3%. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.4% بضغط نزول «دبي الإسلامي» 0.5% واستقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغير يذكر، ونزل قطاع النقل 0.3% بنزول «العربية للطيران» 0.5%، بينما صعد «أرامكس» 0.5% و«الخليج للملاحة» 0.8%، كما تراجعت أسهم قطاعات التأمين 1.6% والمرافق العامة 1.6% والاتصالات 1% والخدمات 3.9 %، كما تراجع سهم «ديوا» 1.6%، بينما صعدت أسهم قطاع السلع 2%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 89 مليون درهم، تلاه «ديوا» بنحو 76 مليون درهم، ثم «إمباور» بنحو 70 مليون درهم، فيما كان سهم «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.9%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.4% ليغلق عند 10458 نقطة. وتصدر سهم «أركان لمواد البناء» النشاط جاذباً 319 مليون درهم، تلاه «بيانات» جاذباً 257 مليوناً، و«العالمية القابضة» 221 مليوناً، فيما كان سهم «الفجيرة لصناعات البناء» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

السيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.3 مليار درهم، منها 1.9 مليار درهم بأبوظبي و401 مليون درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 642 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 211 مليون سهم في دبي ونحو 431 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 30272 صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز