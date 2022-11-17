تصريح لـ«باينانس» لتقديم خدمات مالية بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «باينانس»، المزود العالمي لخدمات البلوك تشين، أمس، حصولها على تصريح تقديم خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود «باينانس» لتوسيع حضورها بالشرق الأوسط. وسيمكنها هذا التصريح من توفير خدمات الحفظ الأمين للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في التصريح، بحسب شروط وأحكام سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وكانت سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق قدمت الإطار التنظيمي الشامل الأول من نوعه والمخصص للأصول الافتراضية في العالم في 2018 لوضع قواعد تنظيمية تستفيد منها الشركات العاملة بهذا المجال.

وقال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: حصلت «باينانس» على تصريح تقديم خدمات مالية وفق إطارنا التنظيمي للأصول الافتراضية والذي يعد العمود الفقري لاستراتيجية السوق التي تستهدف تأسيس بيئة أعمال نشطة وتتمتع بالموثوقية للأصول الافتراضية وتكون في ذات الوقت قادرة على تمهيد الطريق نحو الابتكار المستدام داخل القطاع المالي وترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي ينمو بوتيرة متسارعة في مجال الأصول الرقمية. وباعتبارنا محرك الدفع لهذا النمو، فإننا نتطلع إلى دعم نشاط باينانس ومواصلة جهود الأبحاث والتطوير بالسوق لتطوير حلول تخص اقتصاد الجيل الثالث من الإنترنت.

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