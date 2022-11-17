«موانئ أبوظبي» تؤجر أرضاً لـ«أوديكس بي تي اي» لبناء مرافق التصنيع الهندسي بميناء خليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية تأجير أرض لمدة 30 عاماً مع شركة «أوديكس بي تي اي»، التي ستقوم بالاستثمار في إنشاء مرافق التصنيع الهندسي الخاصة بها بالقرب من الرصيف الشرقي لميناء خليفة.

ومن شأن هذه الاتفاقية تسهيل عمليات إنشاء مرافق حديثة للتصدير الفردي المخصص بالكامل للعمل في أبوظبي، مما سيوفر الدعم لمشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات ولمشاريع الإجراءات النموذجية، وضغط الغاز بالإضافة إلى مشاريع الصيانة. وتمتلك الشركة مرافق تصنيع هندسي بجميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط، وهي إحدى الشركات المتخصصة بمجال تزويد الحلول المتكاملة للمشروعات والصيانة وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الدوائية.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي: «يندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار سعي مجموعة موانئ أبوظبي إلى توسعة نشاطاتها لتشمل مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى توفير المزيد من الحلول اللوجستية لمختلف الشركاء والمتعاملين في وقت باتت فيه موانئنا مقراً للعديد من المؤسسات التي تشاركنا الرؤى في دعم البنية التحتية العالمية».

وأضاف: «فخورون بالثقة التي نحظى بها لدى الشركات العالمية مثل شركة «أوديكس بي تي إي ليمتد» التي أدركت أهمية موقعنا الاستراتيجي وقدرات ميناء خليفة، ونحن على يقين من أن بنيتنا التحتية وما نوفره من حلول وخدمات رقمية ستسمح لشركة «أوديكس بي تي اي ليمتد» بأداء دورها كمقاول داخل هذه المنطقة وخارجها. نأمل أن تعزز هذه الاتفاقية مجالات التعاون القائمة بين الإمارات وسنغافورة، وتقربنا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

وأضاف: يمكننا من خلال هذا الاستثمار الجديد في ميناء خليفة، الاستفادة من موقعه الاستراتيجي وشبكته الدولية الكبيرة لتوسيع نطاق أعمالنا، إضافة لسهولة ممارسة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات الصيانة بالإمارات والمنطقة.

فرص

قال روبرت دومبلينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إيه سي» المالكة لـ«أوديكس بي تي اي»: خطوتنا لإنشاء مرافق هندسية خارج سنغافورة في وقت مبكر من تاريخ شركتنا، أتاح لنا الاستفادة من الفرص المتوفرة، كما مكنتنا ممارسة نشاطاتنا في الإمارات منذ 2007، من دعم وتطوير العديد من مرافق التخزين الرئيسية في أحد أكبر مراكز النفط في الشرق الأوسط.

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