400 مليون أرباح «تبريد» بنهاية سبتمبر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، أمس، نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من 2022، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18 %، محققة 912 مليون درهم، كما سجلت ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 3 % لتبلغ 400 مليون درهم.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعلنت شركة «تبريد» عن موافقة الجمعية العمومية التي عُقدت في تاريخ 13 سبتمبر على التعديلات القانونية التي أُجريت على القانون التجاري لدولة الإمارات، والتي تسمح بزيادة نسبة الملكية الأجنبية إلى 100 %، الأمر الذي يُعدّ خطوة استراتيجية مهمة من شأنها زيادة مرونة الشركة وضمان أفضل تسويق ممكن للأسهم. كما أعلنت الشركة توقيع اتفاقية مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية في تاريخ 14 سبتمبر 2022، وذلك لتصميم وبناء وتشغيل محطة لتبريد المناطق لتوصيل خدمات التبريد والتدفئة لمشروع «كابيتال ميد»، المشروع الذي تنفذه شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية في القاهرة، علماً بأن هذا هو المشروع الثاني التي تصرح به شركة «تبريد» منذ دخولها السوق المصري في فبراير من هذا العام، كما شهد الربع الثالث استقطاباً لعملاء جدد في كل من دولة الإمارات، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، أدى إلى زيادة إجمالي حجم توصيلات العملاء الذي بلغ 1,258,201 طن تبريد.

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس الإدارة: حققت شركة «تبريد» نتائج مالية قوية، وشهدت تطورات بارزة خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث قامت بتوسيع أعمالها على الصعيد الدولي وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأجل، كما عملت على رفع مستوى الوعي العام بصناعة تبريد المناطق. وأضاف: إن نتائج الربع الثالث لا تُظهر عزيمة الشركة ومرونتها فحسب، بل فعالية النمو العضوي والمستدام الذي تنتهجه، فهي حقاً شركة إماراتية استثنائية.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «واصلت شركة «تبريد» خلال نتائج الربع الثالث ترسيخ مكانتها لدى المساهمين والمستثمرين والعاملين فيها، فضلاً عن البيئة المحيطة بشكل عام، وستواصل اغتنام فرص التعاون الجديدة مع شركات أخرى تسعى إلى تحقيق التقدم والاستدامة في أعمالها. ومن جهة أخرى، قامت الشركة بوضع خطط مستقبلية ستسهم في تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع تبريد المناطق».

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