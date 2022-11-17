«.Liv» أول بنك رقمي بالإمارات يتيح للعملاء الاشتراك بالاكتتابات

المصدر: دبي - البيان

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أصبح «.Liv»، البنك الرقمي من بنك الإمارات دبي الوطني، أول منصة خدمات مصرفية رقمية على صعيد المنطقة تتيح لعملائها إمكانية الاشتراك في الاكتتابات الأولية العامة عبر التطبيق، وذلك بعد إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني، للموقع الإلكتروني الشامل لمساعدة المستثمرين الأفراد على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية في وقت سابق من العام الجاري. وتهدف هذه المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع سوق دبي المالي إلى دعم مشاركة المستثمرين في عمليات الإدراج المقبلة، وتعكس توجه «.Liv» المتفرد في السوق والقائم على الريادة في الابتكار الرقمي لتحقيق الغاية القصوى التي تتجسد بمساعدة العملاء على إدارة شؤونهم المالية ودعم رحلتهم الاستثمارية عبر كل الخطوات من خلال تطبيق واحد متكامل.

دعم

وستسهم منصة «.Liv» في دعم رحلة المستثمرين في كل خطوة، بدءاً من تمكين العملاء المحتملين من تسجيل اهتمامهم بالاكتتابات العامة الأولية المقبلة، مروراً بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي بما في ذلك أبرز المراحل، وتواريخ الإدراج، والسبل المتاحة للاكتتاب، وصولاً إلى الخطوة الأهم لإكمال رحلتهم الاستثمارية التي تتمثل بقدرتهم على إتمام عمليات الدفع عبر التطبيق نفسه. وتمكن واجهة المنصة الفردية سهلة الاستخدام المستثمرين من إتمام عملية الاكتتاب بنقرات بسيطة عدة دون الحاجة لاستخدام المعاملات الورقية.

وقال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «من دواعي سرورنا أن نكون أول بنك رقمي في المنطقة يقدم هذه الخدمة التي تسهم في تعزيز رحلة الاستثمار لعملائنا وتوفر تجربة تداول سلسة للمستثمرين في الإمارات».

دور

وقال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»: «يفخر البنك بمساهمته بدور أساسي ورائد في دعم إمكانية وصول المستثمرين إلى أسواق المال بالإمارات. وتأتي إمكانية الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية من خلال «.Liv» امتداداً للمبادرة التي تتمثل في توفير رحلة رقمية شاملة للمستثمرين».

وأضاف: يحظى «.Liv» بشهرة واسعة النطاق بين أوساط جيل الشباب المتمرس بالتقنيات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إنه يعزز ثقافة الاستثمار في سن مبكرة فضلاً عن خدمته الجديدة للاكتتابات العامة التي يتيحها للمستثمرين من جيل الشباب لتوفر لهم سلاسة الوصول إلى أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولطالما شكلت مبادراتنا تأكيداً بارزاً لمنهجيتنا الرقمية في «بنك الإمارات دبي الوطني» الذي يفخر بدوره الفاعل في دعم رؤية دولة الإمارات في بناء بنية تحتية قوية وحيوية للأسواق المالية والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل. وتم إطلاق «.Liv» كأول بنك رقمي في الإمارات في 2017.

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