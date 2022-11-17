«رمزك» تلتزم بتوسيع انتشار «بلوك تشين» في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكد مسؤولون في مجموعة «رمزك» أن 3 % فقط من المستخدمين المحتملين لتقنية بلوك تشين هم على دراية بكيفية عمل هذه التقنية، مؤكدين التزام الشركة بدعم نشر الوعي بتقنية البلوك تشين في الإمارات وإتاحة استخدامها للجمهور الأكبر في الدولة.

وقال سليمان الرفاعي، الشريك المؤسس في «زنيك» و«رمزك» خلال «منتدى سمارت تشين»، الذي انطلق في دبي مؤخراً، إن شركته قد استلهمت من رؤية الإمارات لتكون متخصصة في تقنية بلوك تشين والتركيز على تقديم هذه التقنية لكافة العملاء، مشيراً إلى أن المنتدى أتاح للحاضرين تطوير مفاهيم وأساليب مستدامة تهدف إلى تعزيز مستقبل الأصول الرقمية NFT في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت الرفاعي إلى أن تطبيق «زنيك» الذكي الذي يعد أحد أكثر المنتجات تميزاً في نظام زنيك البيئي، سيمكن عدد أكبر من المستخدمين العاديين من التعرف والاستفادة من تطبيقات بلوك تشين. وأضاف: «التطبيق عبارة عن نظام إدارة كامل خاص به، ويعمل كمحفظة آمنة على الهاتف الذكي، حيث يحتوي التطبيق أيضاً على أول نظام محادثة على الإطلاق من بلوك تشين، والذي يتم تشفيره من طرف إلى آخر، وهو لامركزي بالكامل، ويحتوي نظام المحادثة على خاصية الصوت والصورة التي تمكن المستخدمين من التواصل مع بعضهم البعض، أو إجراء وتبادل المعاملات المختلفة بينهم».

وأضاف الرفاعي أن هدف المنتدى يتمثل في التأكيد على رؤية مجموعة «رمزك»، وإحداث ثورة في النظام البيئي لتقنية بلوك تشين، التي انتشرت سريعاً في دولة الإمارات، وتوفير تقنية البلوك تشين لجميع العملاء.

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