«دولفين للطاقة» تحصل على شهادة الأيزو لنظام إدارة الجودة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة دولفين للطاقة المحدودة حصولها على شهادة الأيزو 9001:2015 لإدارة الجودة، وذلك بعد اعتماد المنظمة الدولية للمعايير نظام إدارة الشركة.

وقال عبيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لدولفين للطاقة: حصولنا على الأيزو يساعدنا في تحقيق نتائج تتوافق مع المعايير العالمية التي سوف تعكس مدى فعالية أنظمة الإدارة لدى شركة دولفين للطاقة. وتضمّن الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015 مراحل تتلخص في تقييم المتطلبات المعيارية ومقارنتها مع الممارسات المعمول بها في شركة دولفين للطاقة لتحديد الثغرات والعمل عليها، وتعزيز مهارات موظفي الشركة المسؤولين عن قيادة هذا التغيير، وتطوير الإجراءات والعمليات بشكل فعال.

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