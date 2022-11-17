برج خليفة يحتفي بإدراج سهم «إمباور»

المصدر: دبي - البيان

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توجه أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لدعمهم ورعايتهم غير المسبوقة للشركة التي باتت اليوم إنجازاً وطنياً خالصاً ومفخرة إماراتية بوصفها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

جاء ذلك خلال احتفال احتفى فيه برج خليفة بإدراج سهم «إمباور» في سوق دبي المالي. وجرى عرض فيديو استمر 3 دقائق على واجهة أعلى مبنى في العالم مع بدء تداول أسهم أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

علامة فارقة

وقال بن شعفار إن نجاح إدراج «إمباور» في سوق دبي المالي علامة فارقة في تاريخها، ونقطة تحول جبارة في مسيرة نجاحاتها ونموها وازدهارها، وهي تضطلع بأداء دورها الريادي في المساهمة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتطوير بنية تحتية متطورة تمكنها من تقديم خدمات تبريد المناطق بمواصفات ومعايير متفوقة على نظيراتها العالمية وتلبية النمو المتزايد على تبريد المناطق.

وأثنى بن شعفار على الجهود الكبيرة التي وقفت وراء النجاح الباهر لعملية الاكتتاب، والتي بذلتها فرق عمل سوق دبي المالي ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية و«إمباور» والشركات الاستشارية والبنوك وغيرها، مؤكداً أن الاهتمام منقطع النظير من جانب المساهمين المستثمرين المحليين والدوليين، ترجم بقوة الثقة العالمية الكبيرة في دبي، ومناخها الاستثماري وما تتمتع به «إمباور» من سمعة مرموقة في ريادتها لصناعة تبريد المناطق وصدارتها لأسواقها العالمية.

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