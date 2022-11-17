«صن إكسبريس» تربط دبي بأزمير

المصدر: (دبي - البيان)

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جرت إضافة وجهة جديدة إلى قائمة الوجهات المتنامية لمطار دبي الدولي مع إطلاق شركة «صن إكسبريس» للطيران رحلات مباشرة بين دبي ومدينة أزمير التركية.

وتُعد أزمير الوجهة الثانية التي تشغلها الشركة من مطار دبي الدولي، بعد أن أطلقت عملياتها المجدولة إلى أنطاليا في سبتمبر.

وتشغل صن إكسبريس ثلاث رحلات أسبوعية إلى كلتا الوجهتين السياحيتين على متن طائرة من طراز B737-800 بسعة 189 مقعداً. وتُعد تركيا من بين أفضل 10 وجهات بالنسبة لمطار دبي الدولي، حيث وصل عدد المسافرين إليها لأكثر من 680 ألف مسافر خلال النصف الأول من عام 2022.

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