«ديار» تنظر الاثنين التسوية مع «ليمتليس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ديار للتطوير، عقد الجمعية العمومية الاثنين 21 نوفمبر الجاري لاتخاذ قرار حول التسوية مع شركة «ليمتليس» بقيمة 500 مليون درهم، وأوصى مجلس إدارة «ديار» خلال اجتماعه الذي عقد في 19 أكتوبر 2022 بالموافقة على هذه التسوية التي تتضمن سداد مبلغ 200 مليون درهم فور توقيع الاتفاقية، ومبلغ 300 مليون درهم خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من توقيع الاتفاقية بين الشركتين.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية في تمام الساعة الواحدة ظهراً الاثنين المقبل بفندق ميلينيوم البرشاء مع إمكانية الحضور عبر الإنترنت «عن بعد»، وحال عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني في 28 نوفمبر في الوقت والمكان نفسهما.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: جاءت المسودة النهائية لاتفاقية التسوية مع شركة ليمتليس بعد مفاوضات طويلة حرص فيها مجلس الإدارة على الوصول إلى صيغة تحقق أفضل قيمة وتسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركة، من خلال التوصل إلى اتفاق لسداد مبلغ التسوية نقداً خلال فترة لا تزيد على 18 شهراً.

وأضاف: تسعى ديار من خلال هذه الاتفاقية إلى طي صفحة القضية التي استمرت لسنوات عدة، حيث ستقوم الشركة بالاستفادة من السيولة الناتجة عنها في تمويل خططها للتوسع عبر إطلاق مشاريع جديدة ومواصلة استراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل في الشركة.

وكانت ديار أعلنت أخيراً عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، حيث نجحت في تسجيل ارتفاع ملحوظ في صافي أرباحها خلال الربع الثالث إلى 36.3 مليون درهم مقارنة بـ 8.1 ملايين للفترة نفسها من 2021، كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 207.7 ملايين درهم إماراتي خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي سجلت فيه الشركة إيرادات بلغت 120.7 مليون درهم، فضلاً عن صافي أرباح وصل إلى 103.2 ملايين خلال فترة الأشهر التسعة الأولى 2022، مسجلة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك مبلغ 30.8 مليون درهم. و«ديار للتطوير» هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها «بنك دبي الإسلامي» حصة الأغلبية.

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