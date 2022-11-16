«أديا» يستثمر نصف مليار دولار في صندوق هندي

المصدر: دبي - سيد صالح

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ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، عن طريق وحدة مملوكة له بالكامل، استثماراً رئيسياً بقيمة 500 مليون دولار في صندوق عقاري يتبع بنك «كوتاك انفستمنت ادفايزورز ليمتد» الهندي الشهير، بحسب بيان أصدره البنك، ونشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وذكرت الوكالة أن الصندوق العقاري الجديد سيكون بمثابة منصة للاستثمار في كل فئات الأصول العقارية. وأفادت «بلومبرغ» بأنه من المقرر أن تبلغ القيمة الإجمالية للصندوق 1 مليار دولار، ما يعني أن قيمة استثمار «أديا» عن طريق الوحدة التابعة له في الصندوق ستبلغ نصف قيمته الإجمالية.

وأوضحت الوكالة أن طريقة التمويل العقاري التي سيعمل بها الصندوق الجديد ستكون طريقة هيكل رأس المال، أي الجمع بين كل من المديونية وحقوق الملكية.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن الصندوق سيستهدف بصفة أساسية الاستثمارات في المشروعات العقارية السكنية.

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