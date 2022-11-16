2.3 مليار جنيه إيرادات «هيرميس» بنمو 95 % خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتخصصة في خلق المبادرات ذات المردود الإيجابي، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث بلغت الإيرادات 2.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 95 %، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI)، ومصحوباً بإضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 70 % ليصل إلى 650 مليون جنيه، وذلك على خلفية الأداء القوي لمختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة خلال الفترة نفسها.

وأكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء استثنائي خلال الربع الثالث من عام 2022 بفضل قوة وتنوع نموذج أعمال المجموعة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات التي خيمت على المشهد الاقتصادي العالمي، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهي الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري أخيراً.

بنك الاستثمار

وعلى صعيد أداء أنشطة بنك الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2022، فقد حقق نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمعدل سنوي 60 % لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، وذلك بفضل النمو القوي لمختلف أنشطة القطاع. فقد ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 42 % لتبلغ 597 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك على خلفية الأداء القوي الذي حققه كل قطاع.

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