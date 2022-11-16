رأس الخيمة العقارية تضع حجر أساس «باي ريزيدنس» بإجمالي 324 وحدة سكنية في مشروع ميناء العرب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري في إمارة رأس الخيمة، عن وضع حجر الأساس لمشروع «باي ريزيدنس» السكني الواقع على الواجهة البحرية لجزيرة الحياة، في ميناء العرب، ويتكون «باي ريزيدنس» من 324 وحدة سكنية حديثة (فئة 1، 2، 3 غرف نوم)، محاطة بأهم المرافق الحيوية العصرية، وتتميز بإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ.

ويعزز مشروع «باي ريزيدنس» مكانة رأس الخيمة المتنامية باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة، ويلبي طموحات الملاك إلى إقامة نوعية، وتطلعات المستثمرين إلى وحدات عقارية، تلبي الحاجات المستقبلية ومعايير الرفاهية.

حضر حفل وضع حجر الأساس سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، ومحمد الطير، المدير التنفيذي للعمليات، إلى جانب كبار الموظفين في الشركة، وممثلي شركة العروبة للمقاولات.

وقال سامح المهتدي، خلال حفل إطلاق عمليات البناء: «نسعى في مشاريعنا السكنية إلى إرساء مستوى جديد من الرفاهية وجودة الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل متنامٍ من القيمة المضافة، التي تستقطب اهتمام المستثمرين.

وتابع: «باي ريزيدنس» يمثل خطوة مهمة نحو مزيد من التطوير في هذا الموقع الحيوي. وتحديداً جزيرة الحياة، مجتمع الواجهة البحرية في رأس الخيمة، الذي يتكون من منازل عصرية تقع وسط المناظر الطبيعية والأراضي المحمية والشواطئ البكر.

ويقدم المشروع تجربة ترفيهية كاملة، في بيئة تحيط بها المتنزهات والممرات والحدائق والمساحات المفتوحة ذات المناظر الطبيعية الجميلة، وضمن مجتمع آمن متعدد الثقافات.

يذكر أن مجمع ميناء العرب يعد المشروع الأكبر لشركة رأس الخيمة العقارية، أطلق على مساحة 44 مليون قدم مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار درهم، ويتكون من 6 مناطق تضم منازل وفنادق ومنتجعات مطلة على الخليج العربي وسحر الطبيعة المفتوح على المحميات البيئية والأراضي الساحلية والشواطئ الخلابة.

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