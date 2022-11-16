أرادَ تعلن خططها التوسعية بمعرض سيتي سكيب دبي العالمي 21 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تشارك أرادَ مجدداً بمعرض سيتي سكيب دبي العالمي، أكبر فعالية عقارية على مستوى الخليج العربي، والذي يقام خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال الفعالية التي ستجمع باقة من أكبر المطورين العقاريين على مستوى المنطقة، ستستعرض أرادَ مشاريعها الحالية، الجادة ومَسار، إضافة إلى الإعلان عن خططها التوسعية الجديدة تلبية للطلب المتنامي من جانب المستثمرين على العقارات في دولة الإمارات.

ويقع مشروع مَسار بضاحية السيوح في الشارقة، ويمثل مجتمعاً من المنازل الفاخرة وسط محيط من الأشجار الكثيفة والمساحات الطبيعية الخضراء، حيث سيضع معايير جديدة لأساليب الحياة العصرية على مستوى الإمارات. ويضم المعلم الرئيسي في مَسار، وهو عبارة عن محور مركزي أخضر منسق وملائم للمشاة، أكثر من 50 ألف شجرة، ويربط بين ثمانية أحياء مسوّرة.

أما بالنسبة للجادة، والتي تضم أكثر من 25,000 وحدة سكنية، فهي تعتبر أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة وأحد أكبر المشاريع العقارية الجديدة على مستوى المنطقة، وستسهم في تغيير المشهد الحضري في الإمارة عند اكتمالها. وتضم الجادة بين جنباتها باقة متنوعة من الأحياء السكنية الكبرى إضافة إلى حي للمبدعين، وميدان للمكاتب والشركات، ومجمّع ترفيهي متكامل، وذلك ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقة لتلبية جميع متطلبات المقيمين والزوار على حد سواء.

وفي تعليقه على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «تشهد السوق العقارية في الإمارات أداء استثنائياً، كما تحظى مجتمعاتنا المتكاملة بطلب كبير لدى المهتمين بالعقارات التي تمتاز بتصاميمها الأنيقة ومرافقها الخدمية المتنوعة. ونحن نتطلع خلال نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب دبي لإطلاق مشاريع جديدة إضافة إلى استعراض مشاريعنا الحالية أمام المستثمرين والمشترين من المنطقة ومختلف أنحاء العالم».

هذا، ويقع جناح أرادَ في مدخل قاعة زعبيل 6 في مركز دبي التجاري العالمي. ويفتح المعرض أبوابه بين العاشرة صباحاً والسابعة مساءً من يوم الاثنين 21 نوفمبر، وحتى الأربعاء 23 نوفمبر الجاري.

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